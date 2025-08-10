La promozione di GCC Pokémon da McDonald's Japan è andata esaurita in un giorno

Avrebbe dovuto durare tre giorni, ma la promozione di GCC Pokémon da McDonald's Japan è andata esaurita in meno di ventiquattro ore: i pacchetti sono terminati con largo anticipo e l'azienda ha dovuto annunciare la chiusura anticipata dell'iniziativa.

"Desideriamo informare che la distribuzione di carte Pokémon ai clienti che hanno acquistato un Happy Meal, prevista esclusivamente per tre giorni da sabato 9 agosto a lunedì 11 agosto, è terminata in molti ristoranti a causa di vendite superiori alle aspettative", si legge nel comunicato.

"Ci scusiamo sinceramente per non essere riusciti a soddisfare le aspettative dei clienti che attendevano con entusiasmo il prodotto, a causa della conclusione anticipata della distribuzione. Si prega di astenersi dal contattare i ristoranti per informazioni sulla disponibilità delle scorte."

Come era lecito attendersi, la promozione ha dato vita a lunghe code e agli inevitabili fenomeni di bagarinaggio, con alcuni dipendenti che ne hanno approfittato per impossessarsi delle bustine e rivenderle sui siti di aste online a prezzi esorbitanti.