Un trailer festeggia il primo anniversario di GCC Pokémon Pocket

The Pokémon Company ha festeggiato il primo anniversario di GCC Pokémon Pocket con un trailer che si muove fra i ricordi e i numeri di un mobile game da record, capace di produrre nel primo anno risultati straordinari.

Dal video apprendiamo che sono state oltre 18 miliardi le buste aperte e oltre 490 milioni le vetrine, mentre gli scambi hanno superato quota 96 milioni e ci sono state oltre dodici miliardi di lotte.

Infine il dato dei download, che ha sfondato la soglia dei 150 milioni, mentre sono state più di 111 miliardi le carte collezionate dai giocatori e più di sei miliardi i "grazie" inviati, perché la gentilezza non va mai data per scontata.

Rientra nell'ambito delle celebrazioni per il primo anniversario anche il debutto dell'espansione Mega Ascesa, disponibile a partire da oggi, che andrà a rilanciare nuovamente l'esperienza di GCC Pokémon Pocket con i suoi tanti contenuti.