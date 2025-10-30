0

Un trailer festeggia il primo anniversario di GCC Pokémon Pocket

The Pokemon Company ha pubblicato un trailer che festeggia il primo anniversario di GCC Pokémon Pocket, fra ricordi e numeri di un mobile game da record.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/10/2025
Una schermata di GCC Pokémon Pocket
GCC Pokémon Pocket
GCC Pokémon Pocket
Articoli News Video Immagini

The Pokémon Company ha festeggiato il primo anniversario di GCC Pokémon Pocket con un trailer che si muove fra i ricordi e i numeri di un mobile game da record, capace di produrre nel primo anno risultati straordinari.

Dal video apprendiamo che sono state oltre 18 miliardi le buste aperte e oltre 490 milioni le vetrine, mentre gli scambi hanno superato quota 96 milioni e ci sono state oltre dodici miliardi di lotte.

Infine il dato dei download, che ha sfondato la soglia dei 150 milioni, mentre sono state più di 111 miliardi le carte collezionate dai giocatori e più di sei miliardi i "grazie" inviati, perché la gentilezza non va mai data per scontata.

GCC Pokémon Pocket celebra anniversario e download da record con una nuova espansione e un grosso update GCC Pokémon Pocket celebra anniversario e download da record con una nuova espansione e un grosso update

Rientra nell'ambito delle celebrazioni per il primo anniversario anche il debutto dell'espansione Mega Ascesa, disponibile a partire da oggi, che andrà a rilanciare nuovamente l'esperienza di GCC Pokémon Pocket con i suoi tanti contenuti.

Nessuno ha mai fatto meglio

Come abbiamo riportato alcune ore fa, GCC Pokémon Pocket ha battuto Pokémon GO per quanto concerne gli incassi del primo anno, pari a oltre 1,3 miliardi di dollari: nessun altro mobile game dei Pokémon è riuscito a totalizzare numeri simili.

Quello che The Pokémon Company sta festeggiando si pone dunque come un anniversario particolarmente importante, con tanti risultati straordinari da celebrare per GCC Pokémon Pocket e un potenziale futuro assolutamente limpido, che certamente verrà espresso.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un trailer festeggia il primo anniversario di GCC Pokémon Pocket