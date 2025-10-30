Directive 8020 supporta DLSS 4 con Path Tracing e Multi Frame Generation

Directive 8020 supporterà DLSS 4 con Path Tracing e Multi Frame Generation: lo hanno annunciato NVIDIA e Supermassive Games, pubblicando contestualmente un nuovo trailer del gioco potenziato dalla tecnologia RTX.

Come sappiamo, il gioco racconta le vicende dell'equipaggio della Cassiopea, una nave coloniale che viene inviata verso un possibile pianeta abitabile su cui l'umanità possa stabilirsi per ricominciare, ma qualcosa durante il viaggio va decisamente storto.

Le persone a bordo si accorgono infatti di non essere da sole: c'è una presenza misteriosa, che si muove nell'ombra e che possiede capacità che le consentono di imitare qualsiasi forma di vita, così da trarre in inganno i malcapitati di turno.

Directive 8020 riprende la formula che ha reso celebre Supermassive Games, fatta di sequenze cinematografiche e un dotata di un sistema di scelte e conseguenze che segna l'avanzare degli eventi, determinando chi vive e chi muore.