Quando arriverà la nuova Siri con Apple Intelligence? Ecco cosa dice Tim Cook

Quando arriverà la nuova Siri con Apple Intelligence? Stando alle dichiarazioni rilasciate da Tim Cook durante l'ultima earning call, relativa ai risultati del terzo trimestre fiscale, l'attesa funzionalità farà il proprio debutto nel corso del 2026.
Cook ha spiegato che l'azienda sta compiendo degli ottimi progressi per quanto concerne appunto lo sviluppo della nuova Siri, cuore pulsante di Apple Intelligence, e ha confermato che il lancio di questa tecnologia avverrà il prossimo anno.
Secondo le fonti di Bloomberg, tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli e gli ingegneri Apple stanno incontrando difficoltà nell'assicurare prestazioni affidabili per quanto concerne l'assistente vocale laddove ci si muova all'interno di scenari complessi.
Le novità più rilevanti arriveranno con l'aggiornamento iOS 26.4, previsto per la prossima primavera, che introdurrà funzioni come le azioni in-app e consentirà così a Siri di eseguire comandi contestuali con le app supportate.
Parola d'ordine: consapevolezza
Di recente Apple ha messo alla prova la nuova Siri con un'app in stile ChatGPT, ma uno dei pilastri del progetto sarà la Personal Context Awareness: una tecnologia che permetterà all'assistente virtuale di utilizzare dati personali per fornire risposte e suggerimenti più mirati.
Un altro passo sarà rappresentato dall'arrivo della On-Screen Awareness, un altro aspetto della "consapevolezza" di Siri che le permetterà di comprendere ciò che viene visualizzato sullo schermo al fine di eseguire azioni pertinenti.