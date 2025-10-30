Quando arriverà la nuova Siri con Apple Intelligence? Ecco cosa dice Tim Cook

Quando arriverà la nuova Siri con Apple Intelligence? Stando alle dichiarazioni rilasciate da Tim Cook durante l'ultima earning call, relativa ai risultati del terzo trimestre fiscale, l'attesa funzionalità farà il proprio debutto nel corso del 2026.

Cook ha spiegato che l'azienda sta compiendo degli ottimi progressi per quanto concerne appunto lo sviluppo della nuova Siri, cuore pulsante di Apple Intelligence, e ha confermato che il lancio di questa tecnologia avverrà il prossimo anno.

Secondo le fonti di Bloomberg, tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli e gli ingegneri Apple stanno incontrando difficoltà nell'assicurare prestazioni affidabili per quanto concerne l'assistente vocale laddove ci si muova all'interno di scenari complessi.

Le novità più rilevanti arriveranno con l'aggiornamento iOS 26.4, previsto per la prossima primavera, che introdurrà funzioni come le azioni in-app e consentirà così a Siri di eseguire comandi contestuali con le app supportate.