GCC Pokémon Pocket: il sorteggio del Buono Futuro è oggi, tante clessidre gratis ai più fortunati

Dopo mesi di attesa, si è finalmente svelato il significato del Buono Futuro per GCC Pokémon Pocket, con il sorteggio dei premi che è previsto per oggi e dovrebbe essere in effetti già avvenuto in queste prime ore del mattino del 30 ottobre.

Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di biglietto della lotteria: il Buono Futuro è stato distribuito tra il 30 ottobre 2024 e il 30 gennaio 2025, ovvero nei primi mesi di lancio di GCC Pokémon Pocket, e finora è rimasto nell'inventario dei giocatori come un oggetto alquanto misterioso.

"Questo buono non si può ancora usare. Aspetta e vedrai!" Si leggeva nella descrizione di questo strano biglietto con punto interrogativo stampato sopra.