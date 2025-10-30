GCC Pokémon Pocket: il sorteggio del Buono Futuro è oggi, tante clessidre gratis ai più fortunati

Dopo mesi di attesa, si è finalmente svelato il significato del Buono Futuro per GCC Pokémon Pocket, con il sorteggio dei premi che è previsto per oggi e dovrebbe essere in effetti già avvenuto in queste prime ore del mattino del 30 ottobre.
Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di biglietto della lotteria: il Buono Futuro è stato distribuito tra il 30 ottobre 2024 e il 30 gennaio 2025, ovvero nei primi mesi di lancio di GCC Pokémon Pocket, e finora è rimasto nell'inventario dei giocatori come un oggetto alquanto misterioso.
"Questo buono non si può ancora usare. Aspetta e vedrai!" Si leggeva nella descrizione di questo strano biglietto con punto interrogativo stampato sopra.
Vediamo i tre premi previsti
Ebbene, il Buono Futuro ha svolto la sua funzione oggi, rientrando fra le iniziative che celebrano il primo anniversario di GCC Pokémon Pocket, che ricorre proprio oggi, 30 ottobre 2025.
In sostanza, è un biglietto che consente di accedere ai premi più ricchi di una notevole lotteria i cui risultati dovrebbero essere noti già in queste ore.
Questi sono i premi in palio per i più fortunati, che possono ottenere un gran numero di clessidre buste gratis:
- 1° premio: 1200 Clessidre buste (100 giocatori)
- 2° premio: 120 Clessidre buste (10000 giocatori)
- 3° premio: 24 Clessidre buste (per tutti gli allenatori)
Come potete vedere, i primi due premi non sono facili da ottenere, mentre il terzo è assicurato per tutti, e dovrebbe essere disponibile anche per coloro che non hanno ricevuto il Buono Futuro essendosi collegati dopo lo scorso gennaio per la prima volta.
L'estrazione dovrebbe essere avvenuta stamattina alle ore 7:00, ma la distribuzione dei premi proseguirà fino a gennaio 2026, dunque c'è tempo per recuperare le proprie clessidre gratuite, che consentono in questo caso di aprire nuove buste.
Sono poi previste anche altre iniziative per il primo anniversario, come l'arrivo dell'espansione Mega Ascesa proprio per oggi e un grosso aggiornamento che modifica il sistema di scambio tra gli utenti.