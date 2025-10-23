0

GCC Pokémon Pocket, l'espansione Mega Ascesa ha una data di uscita

The Pokémon Company ha annunciato con un trailer la data di uscita dell'espansione Mega Ascesa per GCC Pokémon Pocket: scopriamo tutte le novità del pacchetto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/10/2025
Uno dei personaggi dell'espansione Mega Ascesa di GCC Pokémon Pocket
L'espansione Mega Ascesa di GCC Pokémon Pocket ha una data di uscita, annunciata da The Pokémon Company con lo spettacolare trailer che potete vedere in calce: il pacchetto sarà disponiile a partire dal 30 ottobre, in concomitanza con un nuovo aggiornamento gratuito.

Mega Ascesa segnerà l'arrivo dei Pokémon-ex Megaevoluzione, creature leggendarie che riporteranno in auge le meccaniche più amate dell'era X e Y, reinterpretate in chiave moderna e con una resa visiva davvero di grande impatto.

L'espansione sarà caratterizzata da tre buste tematiche: Mega Gyarados, Mega Blaziken e Mega Altaria. Ognuna è dedicata a un Pokémon Megaevoluto che simboleggia la potenza del proprio tipo, e include nuove carte Pokémon-ex Megaevoluzione con illustrazioni dinamiche e tridimensionali.

GCC Pokémon Pocket riceverà un grosso aggiornamento con novità importanti per il suo anniversario GCC Pokémon Pocket riceverà un grosso aggiornamento con novità importanti per il suo anniversario

Non è tutto: The Pokémon Company ha annunciato anche una linea di accessori a tema Mega Blaziken che sarà disponibile dal 1 novembre e includerà custodie, tappetini e portamazzo dedicati al Pokémon Fuoco/Lotta.

Novità molto attese

A pochi giorni dal lancio di Leggende Pokémon: Z-A, l'annuncio della data di uscita dell'espansione Mega Ascesa era molto atteso dai giocatori di GCC Pokémon Pocket, viste le novità che il pacchetto andrà a introdurre anche sul piano del gameplay.

La presenza dei Pokémon-ex Megaevoluzione promette infatti di rivoluzionare alcune strategie dei mazzi, offrendo ai giocatori combinazioni inedite e sinergie molto interessanti, con ogni Megaevoluzione che potrà cambiare le sorti dello scontro a patto di utilizzarla al meglio.

Mega Ascesa, insomma, si pone come una tappa fondamentale nel percorso di GCC Pokémon Pocket, e fra meno di due settimane potremo scoprirne tutti i segreti.

