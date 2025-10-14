GCC Pokémon Pocket riceverà un grosso aggiornamento con novità importanti per il suo anniversario

Il video, riportato qui sotto, spiega abbastanza nel dettaglio le due novità principali previste per questo update, ma è possibile che l'aggiornamento possa contenere anche ulteriori caratteristiche interessanti, dunque attendiamo di vederlo in maniera completa.

L'update è stato presentato attraverso un trailer che mostra qualcosa di queste novità in arrivo, sintetizzate in una funzione di condivisione con altri giocatori e sull'ampliamento degli scambi con gli amici, due elementi che dunque vanno nella direzione di un rafforzamento della community, elemento fondamentale del gioco.

The Pokémon Company ha annunciato un grosso aggiornamento a sorpresa per GCC Pokémon Pocket , previsto arrivare per il suo anniversario e dunque probabilmente intorno al 30 ottobre, in grado di apportare novità importanti al celebre gioco mobile incentrato sui mostriciattoli collezionabili.

Sarà più facile ampliare la collezione

Dopo l'arrivo dell'espansione Busta Deluxe alla fine di settembre, prepariamoci dunque all'arrivo di novità davvero molto interessanti in occasione del primo anniversario, che peraltro è stato anche celebrato con una mostra a Roma.

La funzione di condivisione consente di regalare carte agli amici, attraverso la sezione "Community" che verrà aggiunta alle opzioni e consentirà di inviare regali agli utenti nella lista amici senza ricevere necessariamente una carta in cambio.

Si potranno regalare carte con rarità compresa tra uno e quattro diamanti, in base alle regole che sono state annunciate con questo update.

La seconda novità maggiore è l'ampliamento della quantità di carte che possono essere scambiate con gli utenti della lista amici: saranno scambiabili le carte con rarità a due stelle, oltre a quelle di Pokémon cromatici normali e Pokémon cromatici "ex".

Si tratta di un'opzione che allarga molto le possibilità di scambio, consentendo di applicarlo a tutte le carte tranne quelle più rare in assoluto. Gli scambio potranno essere effettuati tra qualsiasi carta pubblicata in qualsiasi espansione.

Altre due novità riguardano poi una variazione alla pesca misteriosa, che incrementa la possibilità di trovare carte non ancora ottenute, e la possibilità di ottenere decorazioni speciali per le carte senza richiedere sabbialuce ma attraverso il completamento di missioni.