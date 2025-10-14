Battlefield 6 resta al comando della classifica Steam, EA Sports FC 26 in rimonta

Battlefield 6 è ancora al comando della classifica Steam, anche se EA Sports FC 26 si è reso protagonista di una grande rimonta che lo ha riportato in seconda posizione, subito davanti alle vendite di Steam Deck.
- Battlefield 6
- EA Sports FC 26
- Steam Deck
- Digimon Story: Time Stranger
- Little Nightmares 3
- Megabonk
- Dead by Daylight
- Battlefield 6 - Phantom Upgrade
- Ghost of Tsushima: Director's Cut
- Borderlands 4
Digimon Story: Time Stranger si pone ancora come il terzo gioco più venduto sulla piattaforma digitale Valve, davanti al debutto di Little Nightmares 3: il nuovo capitolo della saga prodotta da Bandai Namco sembra sia stato apprezzato anche su PC.
A completare la top 10 troviamo il fenomeno del momento, Megabonk, seguito da tre blockbuster indiscussi: l'horror asimmetrico Dead by Daylight, l'avventura open world Ghost of Tsushima e il looter shooter Borderlands 4, che gravita ancora fra le prime dieci posizioni.
Un episodio dai grandi numeri?
Partito col botto su Steam, con oltre 700.000 giocatori contemporanei, Battlefield 6 sta dominando la piattaforma Valve e la sensazione è che questo nuovo episodio stia macinando numeri importanti anche su PS5 e Xbox Series X|S.
Insomma, la sfida con Call of Duty: Black Ops 7 stavolta appare decisamente meno scontata rispetto al passato, sebbene il franchise Activision possa contare su di una base di appassionati letteralmente sterminata.