Battlefield 6 resta al comando della classifica Steam, EA Sports FC 26 in rimonta

Battlefield 6 è ancora al comando della classifica Steam , anche se EA Sports FC 26 si è reso protagonista di una grande rimonta che lo ha riportato in seconda posizione, subito davanti alle vendite di Steam Deck.

Un episodio dai grandi numeri?

Partito col botto su Steam, con oltre 700.000 giocatori contemporanei, Battlefield 6 sta dominando la piattaforma Valve e la sensazione è che questo nuovo episodio stia macinando numeri importanti anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Insomma, la sfida con Call of Duty: Black Ops 7 stavolta appare decisamente meno scontata rispetto al passato, sebbene il franchise Activision possa contare su di una base di appassionati letteralmente sterminata.