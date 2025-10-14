1

Battlefield 6 resta al comando della classifica Steam, EA Sports FC 26 in rimonta

La classifica Steam vede Battlefield 6 ancora al comando, con EA Sports FC 26 che si è reso protagonista di una sostanziale rimonta e Little Nightmares 3 che debutta in sesta posizione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/10/2025
Alcuni dei soldati di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6 è ancora al comando della classifica Steam, anche se EA Sports FC 26 si è reso protagonista di una grande rimonta che lo ha riportato in seconda posizione, subito davanti alle vendite di Steam Deck.

  1. Battlefield 6
  2. EA Sports FC 26
  3. Steam Deck
  4. Digimon Story: Time Stranger
  5. Little Nightmares 3
  6. Megabonk
  7. Dead by Daylight
  8. Battlefield 6 - Phantom Upgrade
  9. Ghost of Tsushima: Director's Cut
  10. Borderlands 4

Digimon Story: Time Stranger si pone ancora come il terzo gioco più venduto sulla piattaforma digitale Valve, davanti al debutto di Little Nightmares 3: il nuovo capitolo della saga prodotta da Bandai Namco sembra sia stato apprezzato anche su PC.

Little Nightmares III, la recensione del nuovo, piccolo incubo da affrontare in compagnia Little Nightmares III, la recensione del nuovo, piccolo incubo da affrontare in compagnia

A completare la top 10 troviamo il fenomeno del momento, Megabonk, seguito da tre blockbuster indiscussi: l'horror asimmetrico Dead by Daylight, l'avventura open world Ghost of Tsushima e il looter shooter Borderlands 4, che gravita ancora fra le prime dieci posizioni.

Un episodio dai grandi numeri?

Partito col botto su Steam, con oltre 700.000 giocatori contemporanei, Battlefield 6 sta dominando la piattaforma Valve e la sensazione è che questo nuovo episodio stia macinando numeri importanti anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Insomma, la sfida con Call of Duty: Black Ops 7 stavolta appare decisamente meno scontata rispetto al passato, sebbene il franchise Activision possa contare su di una base di appassionati letteralmente sterminata.

