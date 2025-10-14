One UI 8.5: Samsung prolunga la batteria con una nuova funzione IA, ridotti i consumi in standby

Continuano a emergere dettagli interessanti sulla prossima One UI 8.5, l'aggiornamento che Samsung sta preparando per i suoi dispositivi Galaxy. Dopo le novità estetiche e funzionali introdotte con la One UI 8.0, la nuova versione si concentrerà soprattutto su ottimizzazione e intelligenza artificiale, con l'obiettivo di migliorare sensibilmente l'esperienza d'uso quotidiana.

Tra le funzioni più attese spicca la nuova modalità "Network Battery Saver", una soluzione intelligente pensata per prolungare l'autonomia della batteria sfruttando l'IA. Secondo quanto scoperto dal portale Android Authority analizzando il codice di una build preliminare, il Network Battery Saver agirà in modo mirato per ridurre i consumi energetici durante i periodi di inattività.