GTA 6 includerà un brano di Skrilla e il rapper stesso sarà presente nel gioco

Skrilla ha rivelato che la sua ultima hit, "Doot Doot (6 7)", farà parte della colonna sonora di GTA 6... e che lui stesso sarà presente nel gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/10/2025
Il rapper Skrilla ha annunciato che la sua hit "Doot Doot (6 7)" sarà presente in GTA 6, e che lui stesso farà parte del gioco, andando dunque a consolidare il grande successo di un brano che ha spopolato in particolare sulle piattaforme social TikTok e Instagram.

"Sto aspettando che esca GTA 6", ha detto Skrilla durante un podcast. "'6 7' è dentro, sì, '6 7' sarà nel gioco. Sarò anch'io un personaggio e suonerò la mia musica." Affermazioni fatte con grande sicurezza, sebbene la colonna sonora del nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games non sia ancora stata ufficializzata.

Può darsi che il motivo sia legato ad alcune trattative ancora in corso: anche il rapper T-Pain ha dichiarato di aver collaborato al progetto, mentre pare che gli Heaven 17 abbiano rifiutato un'offerta da parte del team di sviluppo, ritenendo la somma troppo bassa per il brano "Temptation".

Nel frattempo, pare che GTA 6 cominci a essere parecchio atteso anche in Giappone, a giudicare dalla classifica dei titoli più attesi dai lettori della rivista Famitsu.

L'attesa si fa spasmodica

Le dichiarazioni di Skrilla aggiungono finalmente qualcosa di nuovo all'attuale narrazione legata a GTA 6, fatta fondamentalmente di lunghi silenzi da parte di Rockstar Games nonostante la data di uscita del nuovo capitolo si avvicini a grandi passi: una situazione di cui molti fan sono ormai stufi.

Quel che è certo è che la saga ci ha abituato a colonne sonore straordinarie e immaginiamo che quella del prossimo episodio non farà eccezione. Resta solo da capire quando potremo saperne qualcosa di più: magari entro la fine di quest'anno?

