GTA 6 includerà un brano di Skrilla e il rapper stesso sarà presente nel gioco

Il rapper Skrilla ha annunciato che la sua hit "Doot Doot (6 7)" sarà presente in GTA 6, e che lui stesso farà parte del gioco, andando dunque a consolidare il grande successo di un brano che ha spopolato in particolare sulle piattaforme social TikTok e Instagram.

"Sto aspettando che esca GTA 6", ha detto Skrilla durante un podcast. "'6 7' è dentro, sì, '6 7' sarà nel gioco. Sarò anch'io un personaggio e suonerò la mia musica." Affermazioni fatte con grande sicurezza, sebbene la colonna sonora del nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games non sia ancora stata ufficializzata.

Può darsi che il motivo sia legato ad alcune trattative ancora in corso: anche il rapper T-Pain ha dichiarato di aver collaborato al progetto, mentre pare che gli Heaven 17 abbiano rifiutato un'offerta da parte del team di sviluppo, ritenendo la somma troppo bassa per il brano "Temptation".

Nel frattempo, pare che GTA 6 cominci a essere parecchio atteso anche in Giappone, a giudicare dalla classifica dei titoli più attesi dai lettori della rivista Famitsu.