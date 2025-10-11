I fan di GTA 6 stanno reagendo male alla mancanza di novità e sono stufi degli update di GTA Online

Se a un videogiocatore informato diciamo "maggio 2026", la risposta automatica è quasi certamente "GTA 6". Il videogioco di Rockstar Games è veramente molto atteso, pure troppo alle volte.
I giocatori online infatti non sopportano più di ricevere novità da parte di Rockstar Games che non siano legate al nuovo capitolo della serie. Il problema è che lo sviluppatore deve mantenere in piedi la baracca nel frattempo, continuando a supportare la gallina dalle uova d'oro chiamata GTA Online.
Alcuni commenti degli utenti su GTA 6
I fan però stanno iniziando a reagire male alle novità per il gioco multigiocatore, condividendo messaggi di disperazione e fastidio, come potete vedere negli esempi qui sotto.
Perlopiù si tratta di meme e gif famose, come quella del Miglio Verde che potete vedere poco sotto. Le reazioni sono ora state causate dal fatto che Rockstar Games ha da poco svelato le missioni Exotic Exports per GTA Online.
Possiamo assolutamente comprendere la fatica degli appassionati, che inizialmente avevano sperato di poter giocare a GTA 6 entro la fine del 2025 e devono invece ancora aspettare vari mesi. È normale volere delle novità sul gioco, per alimentare il proprio "hype".
Ciò detto, però, Rockstar Games deve continuare a supportare GTA Online e deve gestire la campagna marketing di GTA 6 con estrema attenzione. Voi da che parte state?
Infine, vi segnaliamo che lo scrittore di quasi tutti i GTA non è coinvolto in GTA 6, ma sarà comunque "un grande gioco".