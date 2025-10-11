I giocatori online infatti non sopportano più di ricevere novità da parte di Rockstar Games che non siano legate al nuovo capitolo della serie. Il problema è che lo sviluppatore deve mantenere in piedi la baracca nel frattempo, continuando a supportare la gallina dalle uova d'oro chiamata GTA Online.

Se a un videogiocatore informato diciamo "maggio 2026", la risposta automatica è quasi certamente " GTA 6 ". Il videogioco di Rockstar Games è veramente molto atteso, pure troppo alle volte.

GTA 6 è ancora lontano, ma nel frattempo ci si può distrarre con GTA Online, no? Non proprio, perché alcuni fan sui social non sopportano più di non ricevere novità per il nuovo gioco.

I fan di GTA 6 stanno reagendo male alla mancanza di novità e sono stufi degli update di GTA Online