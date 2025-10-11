Valve avrebbe ben 2 visori VR in arrivo e l'annuncio potrebbe essere più vicino di quel che pensiamo

I visori VR non sono certamente il fulcro dell'industria videoludica, ma sono molte le compagnie che cercano di sfondare in tale settore, compresa Valve . Ora, ci sono delle novità che spingono a pensare che la compagnia di Steam voglia premere sull'acceleratore in questo ambito.

I dettagli sui nuovi VR "Deckard" di Valve

Le informazioni provengono dal'utente SadlyItsDadly, noto leaker dell'ambito VR, che ha condiviso il codice dell'ultima beta di SteamVR che menziona sia "Deckard DV1" che "Deckard DV2". Viene spiegato anche che "DV" significa che questo sono modelli interni nella fase finale di sviluppo, il che potrebbe indicare che gli headset siano quasi pronti per essere venduti al pubblico.

La parte rilevante è anche che ci sono due versioni del Deckard e quindi sarebbero due diversi modelli. Quali siano le differenze tra i modelli è tutto da vedere. Potrebbe semplicemente essere una differenza di spazio di archiviazione, oppure uno dei due potrebbe essere un modello "lite" a prezzo inferiore ma con prestazioni inferiori.

Per ora però si tratta solo di speculazioni e quindi è inutile andare oltre. Non ci resta che attendere al massimo uno o due mesi per scoprire se effettivamente Valve abbia qualcosa in serbo per noi.

Ricordiamo poi che si parlava anche di Steam Frame, spuntato in una registrazione di un marchio di Valve: è il prossimo hardware dopo Steam Deck?