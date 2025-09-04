2

Steam Frame spunta in una registrazione di un marchio di Valve: è il prossimo hardware dopo Steam Deck?

Valve ha registrato un nuovo marchio per mettere al sicuro il nome Steam Frame, che pare essere il prossimo hardware che la compagnia ha intenzione di pubblicare dopo Steam Deck.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/09/2025
L'angolo destro di Steam Deck che mostra i quattro pulsanti frontali, la levetta e un pezzo dello schermo

Valve ha registrato un nuovo marchio col nome di "Steam Frame" e l'impressione generale che si tratti del nome scelto per la prossima macchina da gioco - un PC da gaming simile a una console - che ha intenzione di pubblicazione.

Tramite l'ufficio brevetti e marchi degli USA sono presenti due registrazioni, vediamo i dettagli.

I dettagli sulla registrazione del marchio Steam Frame

La prima segnala che la registrazione del marchio "Steam Frame" è intesa a "coprire le categorie di hardware per computer; hardware per reti informatiche; periferiche per computer; hardware e software per computer per la riproduzione, l'elaborazione e lo streaming di contenuti audio, video, dati, testo e multimediali."

STEAM FRAME trademarked by Valve - computer hardware
byu/rowletoo inGamingLeaksAndRumours

La seconda invece recita in modo simile che è inteso per "coprire le categorie di console per videogiochi ricreativi; console per videogiochi; accessori per videogiochi, ovvero controller per videogiochi." La registrazione proviene specificatamente da Valve Corporation ed è avvenuta in data 2 settembre 2025.

I giochi con più wishlist su Steam ora che Silksong ha una data di uscita I giochi con più wishlist su Steam ora che Silksong ha una data di uscita

Di norma le registrazioni dei marchi sono alquanto generiche, ma in questo caso ci sono pochi dubbi che si tratti di qualche tipo di hardware di Valve all'interno dell'ecosistema Steam. Ovviamente le compagnie regolarmente registrano marchi per mettere al sicuro potenziali nomi e prodotti, quindi non è detto che Valve voglia obbligatoriamente sfruttare questo "Steam Frame". Inoltre, è anche possibile che qualsiasi novità sia ancora molto lontana e quindi è bene non tenere il fiato sospeso al riguardo.

Nel frattempo, vi segnaliamo che Elijah Wood ci dice quali videogiochi adora giocare su Steam Deck: seguirete i suoi consigli?

#Valve #Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam Frame spunta in una registrazione di un marchio di Valve: è il prossimo hardware dopo Steam Deck?