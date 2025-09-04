Steam Frame spunta in una registrazione di un marchio di Valve: è il prossimo hardware dopo Steam Deck?

Tramite l'ufficio brevetti e marchi degli USA sono presenti due registrazioni, vediamo i dettagli.

Valve ha registrato un nuovo marchio col nome di " Steam Frame " e l'impressione generale che si tratti del nome scelto per la prossima macchina da gioco - un PC da gaming simile a una console - che ha intenzione di pubblicazione.

I dettagli sulla registrazione del marchio Steam Frame

La prima segnala che la registrazione del marchio "Steam Frame" è intesa a "coprire le categorie di hardware per computer; hardware per reti informatiche; periferiche per computer; hardware e software per computer per la riproduzione, l'elaborazione e lo streaming di contenuti audio, video, dati, testo e multimediali."

La seconda invece recita in modo simile che è inteso per "coprire le categorie di console per videogiochi ricreativi; console per videogiochi; accessori per videogiochi, ovvero controller per videogiochi." La registrazione proviene specificatamente da Valve Corporation ed è avvenuta in data 2 settembre 2025.

Di norma le registrazioni dei marchi sono alquanto generiche, ma in questo caso ci sono pochi dubbi che si tratti di qualche tipo di hardware di Valve all'interno dell'ecosistema Steam. Ovviamente le compagnie regolarmente registrano marchi per mettere al sicuro potenziali nomi e prodotti, quindi non è detto che Valve voglia obbligatoriamente sfruttare questo "Steam Frame". Inoltre, è anche possibile che qualsiasi novità sia ancora molto lontana e quindi è bene non tenere il fiato sospeso al riguardo.

