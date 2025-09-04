Il team di 007 e Hitman commenta il falimento di MindsEye: "è stata dura, vero?"

Il gioco di Build a Rocket Boy ha ottenuto bassissimo voti della critica, ha dovuto rimborsare alcuni giocatori, cancellare il supporto di nuovi contenuti e licenziare parte del proprio team. Per IOI ovviamente non è stata una bella situazione e ne ha parlato con IGN USA.

Le parole del CEO di IOI

"I primi colloqui che abbiamo avuto con loro erano finalizzati a fornire loro supporto", ha dichiarato Hakan Abrak, CEO di IOI, a IGN. "Abbiamo ritenuto che avessero delle idee eccellenti e che stessero costruendo un mondo straordinario, e speriamo che in futuro abbiano l'opportunità di mostrarne di più. Volevamo semplicemente aiutarli a distribuire il gioco".

Il risultato non è stato quello sperato ovviamente. "Beh, è stata sicuramente dura, vero?", ha confermato Abrak. "È stata un'accoglienza difficile. Non era quello che speravano loro, né quello che speravamo noi di IOI Partners. Stanno lavorando sodo per ribaltare la situazione e riconquistare la fiducia dei giocatori, e hanno un potenziale enorme e tantissimi contenuti su cui stanno lavorando. Quindi speriamo che in futuro riescano nel loro intento".

Nel frattempo, IO Interactive continuerà a pubblicare i propri giochi, compreso 007 First Light, mentre i futuri progetti di IOI Partners sono ancora un mistero, secondo le parole del CEO.

Vi lasciamo infine alla nostra anteprima nella quale vi spieghiamo che 007 First Light sembra un mix tra Uncharted e Hitman.