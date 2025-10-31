MindsEye si aggiorna: introduce il "servizio in streaming" ARCADIA ma elimina un'altra modalità

La maggior parte del tempo le modifiche sono alquanto minime, con il nuovo update però ci sono novità ben più rilevanti rispetto al solito , anche se non tutte positive.

L'aggiornamento di MindsEye

Prima di tutto, MindsEye reinserisce ARCADIA, che sostituisce "Play.MindsEye" e viene descritta come un "mondo in continua espansione composto da missioni, gare, puzzle e sfide" all'interno di MindsEye. La modalità campagna e le missioni secondarie del gioco sono ancora disponibili e possono essere giocate offline, ma ARCADIA è ora un "servizio in streaming" che richiede una connessione continua. Ci sono anche delle classifiche competitive per confrontare i propri risultati con gli altri giocatori.

Inoltre, la modalità di creazione delle missioni chiamata Build.MindsEye è diventata Build.ARCADIA per i giocatori PC. Al tempo stesso, però, la modalità Free Roam è stata completamente rimossa: non sappiamo se o quando la modalità e il suo personaggio torneranno disponibili.

Ricordiamo che MindsEye è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S.