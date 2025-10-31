2

MindsEye si aggiorna: introduce il "servizio in streaming" ARCADIA ma elimina un'altra modalità

MindsEye cerca di redimersi e ora introduce un nuovo aggiornamento che ci permette di giocare a una nuova modalità, il "servizio in streaming" ARCADIA, mentre ne elimina un'altra.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   31/10/2025
Un'auto in strada in MindsEye
MindsEye
MindsEye
MindsEye, il videogioco d'azione in stile GTA di Build a Rocket Boy che ha fallito miseramente al momento del lancio, continua a essere supportato con nuovi aggiornamenti, che dovrebbero migliorare la situazione pian piano.

La maggior parte del tempo le modifiche sono alquanto minime, con il nuovo update però ci sono novità ben più rilevanti rispetto al solito, anche se non tutte positive.

L'aggiornamento di MindsEye

Prima di tutto, MindsEye reinserisce ARCADIA, che sostituisce "Play.MindsEye" e viene descritta come un "mondo in continua espansione composto da missioni, gare, puzzle e sfide" all'interno di MindsEye. La modalità campagna e le missioni secondarie del gioco sono ancora disponibili e possono essere giocate offline, ma ARCADIA è ora un "servizio in streaming" che richiede una connessione continua. Ci sono anche delle classifiche competitive per confrontare i propri risultati con gli altri giocatori.

Inoltre, la modalità di creazione delle missioni chiamata Build.MindsEye è diventata Build.ARCADIA per i giocatori PC. Al tempo stesso, però, la modalità Free Roam è stata completamente rimossa: non sappiamo se o quando la modalità e il suo personaggio torneranno disponibili.

L'attore di MindsEye e Mafia 3 potrebbe non lavorare più coi videogiochi, dopo quegli insuccessi

Ricordiamo che MindsEye è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Potete leggere la nostra recensione di MindsEye qui.

Segnalazione Errore
