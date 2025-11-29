MindsEye è disponibile in una specie di versione gratuita con il Free Starter Pack

Con lo Starter Pack è possibile provare l' inizio della Campagna e impratichirsi un po' con le peculiari caratteristiche di questo gioco, iniziando ad esplorare il mondo aperto di Arcadia.

Si tratta di una sorta di demo estesa , che comunque fornisce diversi elementi per capire cosa sia questo particolare action a mondo aperto che ha fatto alquanto discutere nei mesi scorsi, introducendoci all'interno dell'"esperienza in continua evoluzione di MindsEye", come dice la descrizione di questo pacchetto.

Un assaggio di Campagna e di Arcadia

Il pacchetto starter gratuito ci introduce dunque all'esperienza completa di MindsEye, fornendo un primo assaggio della Campagna, calandoci nei panni del protagonista della storia, Jacob Diaz.

Ex-soldato con un impianto neurale e ricordi frammentati, Diaz si ritrova coinvolto in un'esplosione che sfocia in un inseguimento ad alta velocità e in un feroce scontro a fuoco attraverso la città, dando il via in maniera rutilante alla storia di MindsEye.

Nel pacchetto possiamo dunque provare un primo assaggio della varietà di sfide, scenari di sopravvivenza e incontri di combattimento presenti in Arcadia, dalle gare a terra a quelle in cielo, offrendo nuovi modi di giocare anche dopo il completamento della campagna.

Per la precisione, il Free Starter Pack gratuito di Arcadia contiene:

La missione demo Robin Hood della Campagna

Accesso a una serie di missioni e sfide ARCADIA, aggiornate regolarmente

Insomma, sembra essere un'interessante introduzione a MindsEye, per avvicinare i curiosi. Il "servizio in streaming" Arcadia è stato introdotto alla fine di ottobre con un aggiornamento del gioco e dovrebbe rappresentare il supporto a lungo termine, mentre il team si è ritrovato alquanto nel caos, con gli sviluppatori che hanno accusato pubblicamente la dirigenza di Build a Rocket Boy.