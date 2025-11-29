MindsEye è disponibile in una specie di versione gratuita con il Free Starter Pack

Build a Rocket Boy ha lanciato una specie di versione gratuita di MindsEye con il pacchetto Free Starter Pack, che consente un'introduzione al gioco sfruttando diversi elementi gratuiti che possono essere espansi con l'acquisto della versione completa.
Si tratta di una sorta di demo estesa, che comunque fornisce diversi elementi per capire cosa sia questo particolare action a mondo aperto che ha fatto alquanto discutere nei mesi scorsi, introducendoci all'interno dell'"esperienza in continua evoluzione di MindsEye", come dice la descrizione di questo pacchetto.
Con lo Starter Pack è possibile provare l'inizio della Campagna e impratichirsi un po' con le peculiari caratteristiche di questo gioco, iniziando ad esplorare il mondo aperto di Arcadia.
Un assaggio di Campagna e di Arcadia
Il pacchetto starter gratuito ci introduce dunque all'esperienza completa di MindsEye, fornendo un primo assaggio della Campagna, calandoci nei panni del protagonista della storia, Jacob Diaz.
Ex-soldato con un impianto neurale e ricordi frammentati, Diaz si ritrova coinvolto in un'esplosione che sfocia in un inseguimento ad alta velocità e in un feroce scontro a fuoco attraverso la città, dando il via in maniera rutilante alla storia di MindsEye.
Nel pacchetto possiamo dunque provare un primo assaggio della varietà di sfide, scenari di sopravvivenza e incontri di combattimento presenti in Arcadia, dalle gare a terra a quelle in cielo, offrendo nuovi modi di giocare anche dopo il completamento della campagna.
Per la precisione, il Free Starter Pack gratuito di Arcadia contiene:
- La missione demo Robin Hood della Campagna
- Accesso a una serie di missioni e sfide ARCADIA, aggiornate regolarmente
Insomma, sembra essere un'interessante introduzione a MindsEye, per avvicinare i curiosi. Il "servizio in streaming" Arcadia è stato introdotto alla fine di ottobre con un aggiornamento del gioco e dovrebbe rappresentare il supporto a lungo termine, mentre il team si è ritrovato alquanto nel caos, con gli sviluppatori che hanno accusato pubblicamente la dirigenza di Build a Rocket Boy.