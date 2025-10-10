Gli sviluppatori di MindsEye accusano pubblicamente la dirigenza di Build A Rocket Boy

La lettera, pubblicata sul sito della divisione videoludica del sindacato Independent Workers of Great Britain, denuncia gravi criticità: mancanza di comunicazione, straordinari obbligatori e mal gestiti, e un processo di licenziamento caotico che ha colpito centinaia di dipendenti.

Dozzine di sviluppatori ed ex membri del team di Build A Rocket Boy , lo studio autore di MindsEye , hanno firmato una lettera aperta in cui muovono pesanti accuse alla gestione dello studio , in particolare ai due leader Mark Gerhard e Leslie Benzies, ex director di GTA e fondatore della compagnia.

Straordinari insostenibili e licenziamenti gestiti in maniera maldestra

Secondo quanto riportato nella lettera, i vertici di Build A Rocket Boy avrebbero fallito nel comunicare in modo efficace con il personale, sottoponendolo a livelli di straordinario "insostenibili" nei quattro mesi precedenti al lancio di MindsEye. La gestione dei licenziamenti viene definita "maldestra" e avrebbe generato ulteriore disagio tra i dipendenti, già provati dal flop del gioco, un progetto a cui molti avevano dedicato anni di lavoro e che evidentemente ha pagato lo scotto di una direzione tutt'altro che impeccabile.

"Questi e molti altri problemi, alcuni dei quali già resi pubblici, hanno provocato dolore e stress ai dipendenti", si legge nella lettera. "La nostra esperienza in azienda è stata segnata da burnout, insicurezza lavorativa, problemi di salute e dal fallimento di un gioco a cui molti di noi hanno dedicato anni della propria vita."

Il collettivo che ha firmato la lettera chiede alla dirigenza di Build a Rocket Boy delle scuse pubbliche, nonché compensazioni, miglioramenti strutturali e il riconoscimento dell'Indipendent Workers of Great Britain come sindacato.

Il messaggio si conclude con una stoccata diretta ai vertici: "Mark Gerhard e Leslie Benzies, vi riferite spesso ai vostri dipendenti come a una "famiglia". Ma vi chiediamo: è davvero così che trattate i vostri cari?".