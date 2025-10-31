Vivo X300 e Pro arrivano in Italia: caratteristiche ufficiali, prezzi e disponibilità

Gli smartphone Vivo X300 e X300 Pro arrivano ufficialmente in Italia insieme a OriginOS 6, basato su Android 16. Il protagonista per eccellenza è il comparto fotografico targato ZEISS, in grado di elevare ogni scatto in modo professionale. Vediamo quindi tutte le principali caratteristiche, i prezzi e ovviamente la data di uscita di questi prodotti.

Le caratteristiche dei nuovi smartphone

Vivo X300 e X300 Pro debutteranno con OriginOS 6, sistema operativo basato su Android 16. Tra le principali novità troviamo il supporto a Ultra-core Computing, Dual Rendering e Memory Fusion, nonché Origin Island e vivo Office Kit, quest'ultimo pensato per agevolare la produttività attraverso il mirroring da smartphone a PC. Troviamo il processore Dimensity 9500 di MediaTek, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione.

Vivo X300

L'X300 monta una batteria da 5.360mAh, mentre l'X300 Pro adotta una batteria da 5.440mAh, in entrambi i casi con ricarica FlashCharge da 90W. Ricordiamo che invece le versioni cinesi presentano caratteristiche differenti, sia per quanto concerne la batteria che per i materiali utilizzati (in quel caso si tratta di batterie al silicio-carbonio da 6.040mAh e 6.510mAh).

I display sono disponibili nelle versioni da 6,31" e da 6,78", con design in vetro 3D unibody e parte posteriore della scossa in texture satinata. Le colorazioni disponibili sono Phantom Black e Halo Pink per il modello base, mentre l'X300 Pro è disponibile nelle tonalità Phantom Black e Dune Brown.