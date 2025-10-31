Vivo X300 e Pro arrivano in Italia: caratteristiche ufficiali, prezzi e disponibilità

Gli smartphone Vivo X300 e X300 Pro arrivano ufficialmente in Italia insieme a OriginOS 6, basato su Android 16. Il protagonista per eccellenza è il comparto fotografico targato ZEISS, in grado di elevare ogni scatto in modo professionale. Vediamo quindi tutte le principali caratteristiche, i prezzi e ovviamente la data di uscita di questi prodotti.
Le caratteristiche dei nuovi smartphone
Vivo X300 e X300 Pro debutteranno con OriginOS 6, sistema operativo basato su Android 16. Tra le principali novità troviamo il supporto a Ultra-core Computing, Dual Rendering e Memory Fusion, nonché Origin Island e vivo Office Kit, quest'ultimo pensato per agevolare la produttività attraverso il mirroring da smartphone a PC. Troviamo il processore Dimensity 9500 di MediaTek, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione.
L'X300 monta una batteria da 5.360mAh, mentre l'X300 Pro adotta una batteria da 5.440mAh, in entrambi i casi con ricarica FlashCharge da 90W. Ricordiamo che invece le versioni cinesi presentano caratteristiche differenti, sia per quanto concerne la batteria che per i materiali utilizzati (in quel caso si tratta di batterie al silicio-carbonio da 6.040mAh e 6.510mAh).
I display sono disponibili nelle versioni da 6,31" e da 6,78", con design in vetro 3D unibody e parte posteriore della scossa in texture satinata. Le colorazioni disponibili sono Phantom Black e Halo Pink per il modello base, mentre l'X300 Pro è disponibile nelle tonalità Phantom Black e Dune Brown.
Il comparto fotografico targato ZEISS
Come vi abbiamo anticipato, la punta di diamante di questa nuova serie è la fotocamera tele APO ZEISS da 200 MP, in grado di offrire scatti estremamente convincenti e professionali, anche nelle condizioni più complesse.
Troviamo inoltre una fotocamera anteriore ZEISS da 50 MP con AF, oltre a modalità in grado di migliorare ulteriormente gli scatti. Per quanto riguarda i video, entrambi gli smartphone supportano video Pro 4K a 120 fps, mentre il Pro offre il supporto a video Dolby Vision 4K a 120 fps e registrazione video Log 4K a 120fps a 10 bit.
Prezzi e disponibilità
Questi smartphone potranno essere acquistati a partire dal 3 novembre. Ecco di seguito i prezzi in base alle varie versioni (in questo caso abbiamo incluso anche i kit separati per il comparto fotografico):
- Vivo X300 16/512 GB (modello base): 1.099 €
- Vivo X300 Pro 16/512 GB: 1.399 €
- Imaging Grip Kit: 179 €
- Kit Teleobiettivo ZEISS 2,35x: 349 €
Scheda tecnica Vivo X300
Ecco di seguito la scheda tecnica del modello base:
- Display: 8T LTPO 6,31" 1216x2640, refresh rate 120 Hz, HDR 10+, Netflix HDR, SGS Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free Certification
- Processore: MediaTek Dimensity 9500
- Memoria: 16/512 GB
- Resistenza: IP68/IP69
- Sensore impronte digitali: ultrasonico, è integrato nel display
- Raffreddamento: Efficient Cooling System
- Dimensioni e peso: 150,57 x 71,92 x 7,95mm per 190 g
- Batteria: 5.360 mAh BlueVolt Battery, ricarica FlashCharge 90 W, Wireless Flash Charge 40 W
- Audio: 2 speaker stereo
- OS: OriginOS 6 basato su Android 16
- Connettività: 5G, WiFi, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 gen 1, NFC, GPS
- Fotocamera anteriore: 50MP ZEISS, JN1, 1/2,76", f/2,0
- Fotocamere posteriori:
- 200MP ZEISS principale, Ultra-Sensing Sensor HPB, 1/1,4", f/1,68
- 50MP ZEISS ultra grandangolare, JN1, 1/2,76", f/2,0
- 50MP ZEISS APO telefoto, LYT-602, 1/1,95", f/2,57
- Modalità Ultra-Clear Portrait, 4K 120 fps Pro Video, ZEISS Natural Portrait, Dual-View Stage Video, 4K Stage All-in-One Recording, AI Landscape Master, Multi-Focal Portrait Snapshot
Scheda tecnica Vivo X300 Pro
Ecco invece la scheda tecnica del modello Pro:
- Display: Vetro Armor, 8T LTPO 6,78" 1260x2800, refresh rate 120Hz, HDR 10+, Dolby Vision, Netflix HDR, SGS Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free Certification
- Processore: MediaTek Dimensity 9500
- Memoria: 16/512 GB
- Resistenza: IP68/IP69
- Sensore impronte digitali: ultrasonico, è integrato nel display
- Raffreddamento: Efficient Cooling System
- Dimensioni e peso: 161,98 x 75,48 x 7,99mm per 226 g
- Batteria: 5.440 mAh BlueVolt Battery, ricarica FlashCharge 90 W, Wireless Flash Charge 40 W
- Audio: 2 speaker stereo
- OS: OriginOS 6 basato su Android 16
- Connettività: 5G, WiFi, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 gen 1, NFC, GPS
- Fotocamera anteriore: 50MP ZEISS, JN1, 1/2,76", f/2,0
- Fotocamere posteriori:
- 00MP ZEISS APO tele, Ultra-Sensing Sensor HPB, 1/1,4", f/2,67
- 50MP ZEISS Gimbal-Grade principale, vivo x Sony LYT-828, 1/1,28", f/1,57
- 50MP ZEISS Ultra grandangolare, JN1, 1/2,76", f/2,0
- Modalità 4K Stage All-in-One Recording, Dual-View Stage Video, Telephoto Flower & Bird Shots, 20x Long-Range Motion Snapshot, 4K 120fps Dolby Vision Video, 4K 120fps 10-Bit Log Video, ZEISS Mirotar Telephoto Style Bokeh, AI Landscape Master