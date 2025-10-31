Invokyr è un gioco da tavolo letale, creato da un game master deluso

Abbiamo avuto modo di vedere giocato in esclusiva Invokyr , un avventura / gioco da tavolo in prima persona che guarda a Jumanji, ossia che tenta letteralmente di uccidere i suoi giocatori (virtualmente parlando). È ambientato all'interno di una magione decisamente spettrale, adattissima per passare una calda serata di Halloween. Parliamo di un titolo che può essere giocato da soli o in massimo quattro giocatori, come ci ha svelato il game director Cesar Grislein, con cui abbiamo avuto il piacere di chiacchierare un po'. L'ispirazione è quella dei giochi da tavolo degli anni '80, oltre a quella cinematografica, ma non mancano citazioni di ogni tipo, tra piante carnivore giganti e degli strani manichini che sembrano usciti dal Dr. Who. Ma andiamo con ordine.

Un gioco mortale

Il cattivo di turno è chiamato il Game Master, uno spirito rimasto da solo con la sua plancia da gioco per molti anni che, in preda a una rabbia distruttiva, ha deciso di vendicarsi del mondo creando un gioco tutto suo, in cui i giocatori finiscono per diventare le pedine e le vittime. I suoi scopi non sono chiari, a parte quello di divertirsi a vedere degli esseri umani lottare per la sopravvivenza sottostando alle sue regole.

L'obiettivo dei giocatori, invece, è quello di andare a caccia di dadi per gli ambienti dell'enorme casa, che possono trovarsi nascosti dentro a dei contenitori o in vari nascondigli. La casa in sé è talmente grande da contenere diversi biomi, tutti con nemici specifici ed elementi unici, che renderanno ogni visita unica.

Come potete intuire, i dadi saranno il fulcro dell'intera esperienza, almeno stando a quanto ci è stato mostrato. Non aspettatevi però dei piccoli oggettini da tenere in tasca, perché quelli di Invokyr sono belli grossi. Oltre ai dadi da sei classici, di cui parleremo tra poco, ce ne saranno tanti altri che producono effetti differenti, come ad esempio creare delle enormi ragnatele che bloccano chiunque ci finisca dentro, mostri compresi, o un altro tipo che aiuta a distrarre i nemici.

Il Game Master tenterà di ucciderci in ogni modo, ma solo dopo essersi divertito un po'

Comunque sia, i dadi numerici rimangono i fondamentali, perché consentono di avanzare nelle caselle della plancia sbloccando degli eventi all'interno della casa, come attivare alcuni nemici o sbloccare dei passaggi. Il Game Master stesso può creare delle situazioni particolari dopo un tiro, come ad esempio vincolare due giocatori costringendoli a collaborare per liberarsi. Rimane da vedere quanti dadi effettivamente ci saranno, quanto saranno vari i loro effetti e a quanti eventi ci troveremo a partecipare.