Marvel's Wolverine sarebbe al centro del prossimo State of Play, che è più vicino di quanto si pensi

Il 3 settembre abbiamo visto lo State of Play di Sony dedicato a 007 First Light, ma pare possibile che la compagnia abbia in serbo per il proprio pubblico un nuovo evento simile e che in tale occasione avremo modo di vedere una esclusiva PS5 molto attesa: parliamo di Marvel's Wolverine di Insomniac Games.

Tutti i dettali dal leak sullo State of Play e su Marvel's Wolverine

Henderson spiega che, secondo le sue fonti, ci sarà un nuovo State of Play alla fine di settembre e che Marvel's Wolverine è "quasi certamente" programmato per essere mostrato all'evento, visto che la produzione del prossimo trailer è completa.

Henderson afferma che se così non dovesse essere, il prossimo trailer sarà certamente pubblicato nei prossimi mesi con i The Game Awards che rappresentano i candidati più credibili e interessanti per Sony.

Viene poi spiegato che, in seguito all'attacco ransomware subito da Insomniac Games nel dicembre 2023, la compagnia ha cambiato alcuni piani relativi al videogioco, ma non è chiaro esattamente in che misura.

Per il momento sappiamo molto poco di ufficiale sul videogioco, ma per Henderson il nuovo trailer potrebbe svelare quando potremo giocare a Marvel's Wolverine.

Per quanto riguarda altri giochi per lo State fo Play, Insider Gaming fa alcune speculazioni (quindi non si tratta di informazioni certe, solo supposizioni) e ritiene che tra i candidati potrebbero esserci Marathon di Bungie, il nuovo God of War di genere metroidvania, Phantom Blade Zero e il prossimo gioco di Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet. Inoltre, se lo State of Play dovesse aver luogo a fine settembre, avrebbe perfettamente senso se venisse mostrato con un approfondito trailer anche Ghost of Yotei, visto che arriverà il 2 ottobre 2025.