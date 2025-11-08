Marvel's Wolverine non si sposta dall'autunno 2026, anche se ora c'è la minaccia di GTA 6

Insomniac Games e PlayStation non paiono però avere dubbi: Marvel's Wolverine arriverà nell' autunno 2026 e non ci sono cambiamenti all'orizzonte.

Il rimando di GTA 6 al 19 novembre 2026 non è una informazione importante solo per i giocatori, ma lo è soprattutto per gli sviluppatori ed editori di tutto il mondo, che devono ora ricalcolare la propria volontà di pubblicare i propri videogiochi nello stesso periodo.

Il tweet di Marvel's Wolverine

Perlomeno è ciò che si intuisce tramite il nuovo tweet ufficiale di Insomniac Games, che potete vedere qui sotto. La compagnia infatti riconferma il periodo di uscita e suggerisce a tutti di mettere il videogioco nella Lista dei Desideri del PS Store, ovviamente per fare in modo che tutti vengano avvertiti quando sarà disponibile e per spingerli a fare il preacquisto all'avvicinarsi dell'uscita.

Ovviamente il tutto potrebbe cambiare nel corso dei prossimi 12 mesi e soprattutto "autunno 2026" è un periodo di uscita alquanto ampio. Insomniac Games potrebbe internamente aver deciso che dovrà fare di tutto per avere il gioco pronto prima dell'arrivo di GTA 6: anche solo un mese di anticipo può bastare per convincere molti a comprare Marvel's Wolverine in attesa dell'opera di Rockstar Games. Arrivare invece negli stessi giorni sarebbe un bel rischio per Sony.

Sicuramente sono molti gli editori che stanno calcolando la pubblicazione dei propri titoli per evitare il 19 novembre. Dovremo vedere nei prossimi mesi, man mano che più date di uscita vengono finalizzate, come sarà il calendario delle uscite videoludiche. Nel frattempo, vi lasciamo al primo trailer di Marvel's Wolverine.