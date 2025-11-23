Liam McIntyre suona la carica per Marvel's Wolverine e ringrazia gli utenti

Liam McIntyre suona la carica per Marvel's Wolverine: l'attore australiano ha scritto un post per ringraziare tutti gli utenti che hanno messo il gioco di Insomniac Games nella lista desideri, e ha parlato di quanto questo progetto lo abbia entusiasmato.

"Ehi! Era da un po' che volevo pubblicare questo post", ha scritto McIntyre. "A tutti coloro che hanno aggiunto Marvell's Wolverine alla lista dei desideri: grazie. Significa moltissimo per noi, e soprattutto per gli sviluppatori."

I ragazzi di Insomniac Games "stanno mettendo TUTTO in questo progetto, con l'obiettivo di realizzare il gioco che sognate. Siete fantastici. Non vedo l'ora di potervi mostrare qualcosa di più il prossimo anno", ha concluso l'attore.

McIntyre ha accompagnato il suo messaggio con una foto che lo ritrae con gli artigli di Wolverine, e Insomniac Games ha rilanciato il post confermando di essere assolutamente convinta della scelta compiuta per il personaggio.