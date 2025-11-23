Xbox 360 ha compiuto vent'anni, è stata davvero la migliore console Microsoft?

Dopodiché sono stati mostrati i giochi di Xbox 360 , con una spettacolare carrellata che includeva sequenze tratte da Quake 4, Kameo: Elements of Power, Test Drive Unlimited, Call of Duty 2, The Darkness, Project Gotham Racing 3, Gears of War e tanti altri titoli.

Tutta la vostra storia su Xbox può ora essere rivista con My Xbox Story: 20 anni di giochi, obiettivi e altro

L'allora Chief Experience Officer e Chief Technology Officer di Microsoft ha introdotto il concetto alla base della piattaforma, le scelte che ne hanno caratterizzato il design, la presenza di un controller wireless, l'interfaccia della dashboard e la novità rappresentata dalla gamercard .

Nelle scorse ore Xbox 360 ha compiuto vent'anni : la console Microsoft ha fatto il proprio debutto nei negozi americani il 22 novembre 2005, anticipando la concorrenza di Sony e introducendo novità di grande rilevanza, che sono poi state adottate da tutti gli altri produttori.

La miglior console Microsoft di sempre?

Sebbene di recente uno spot abbia descritto i tempi di Xbox 360 come qualcosa di triste, in qualche modo, non c'è dubbio che quella console abbia rappresentato quanto di meglio Microsoft sia mai riuscita a fare in ambito gaming.

Xbox 360 ha anticipato i tempi, letteralmente, arrivando sul mercato un anno prima di PS3 e forte di un hardware meglio ottimizzato, con un prezzo sostanzialmente inferiore e una line-up che includeva numerose esclusive di grandissimo spessore.

Non è stato certamente un caso se gli utenti hanno premiato queste scelte, facendo della seconda console Microsoft l'unica ad aver battuto la concorrenza Sony, sebbene verso la fine del suo ciclo vitale le cose siano radicalmente cambiate.

In particolare, la controversa gestione di Don Mattrick ha finito per dissipare i vantaggi acquisiti, consentendo a PlayStation di recuperare terreno, mettere a segno un sorpasso e costruire le basi per un dominio che la casa di Redmond non è più riuscita a contrastare.

Visto che ci siamo, quali sono stati i vostri migliori ricordi legati a Xbox 360?