Il nuovo spot del Game Pass paragona i tempi della Xbox 360 con l'abbondanza odierna

Microsoft ha pubblicato un nuovo spot di Xbox Game Pass che paragona i tempi di Xbox 360 e del noleggio tradizionale con l'abbondanza odierna garantita appunto da servizi come la piattaforma in abbonamento della casa di Redmond.

Il video è in effetti un po' bizzarro e ruota attorno a ragazzo che se ne sta nascosto in quello che scopriremo essere un grosso box dove gli utenti di un negozio in stile Blockbuster vanno a restituire i giochi noleggiati.

Circondato da confezioni di titoli per Xbox 360 che apparentemente non gli interessano, il protagonista dello spot sembra stare lì da un'eternità... finché qualcuno non restituisce una copia di Gears of War e lui comincia a baciarla freneticamente: evidentemente era ciò che stava aspettando.

È a questo punto che lo spot entra nel vivo, sottolineando come quella situazione fosse "com'era allora", mentre oggi lo scenario è ben diverso e non stiamo più a "mendicare" un gioco perché di fatto possiamo attingere a librerie gigantesche.