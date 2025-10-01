Microsoft annuncia grandi cambiamenti per Xbox Game Pass: nuovi prezzi e livelli, Ultimate costerà di più

Dopo varie voci di corridoio, arriva la conferma ufficiale da parte di Microsoft sulla totale riorganizzazione del servizio Game Pass, con nuovi prezzi, nuovi livelli e una serie di novità riguardanti il catalogo e l'offerta in generale.
In sostanza, Game Pass si riorganizza su tre livelli, in maniera simile a quanto visto per PlayStation Plus: Essential, Premium e Ultimate, con il primo che ricalca il Game Pass Core e il terzo che resta molto simile all'attuale Ultimate, ma con un notevole aumento di prezzo.
I nuovi livelli e prezzi si dispongono dunque secondo questa organizzazione:
- Game Pass Essential - 9,99$
- Game Pass Premium - 14,99$
- Game Pass Ultimate - 29,99$
Come potete vedere, l'aumento di prezzo è particolarmente consistente sul livello Ultimate, l'unico che comprende i giochi nuovi al day one nel catalogo e che riceverà anche alcune aggiunte con questo cambiamento.
Il nuovo Ultimate e altre novità
A partire da oggi, i tre nuovi livelli di Game Pass risultano già attivi: coloro che sono abbonati a Game Pass Core passeranno ad Essential, gli abbonati a Game Pass Standard passeranno a Premium e gli utenti Ultimate restano in Ultimate.
Una delle novità principale è la rimozione del livello PC Game Pass, con i giochi PC che ora sono integrati all'interno dei tre livelli di Game Pass senza distinzione dunque tra le due piattaforme, inoltre Xbox Cloud Gaming è disponibile per tutti e tre i tier, non più esclusivo per Ultimate.
L'aumento di prezzo di Game Pass Ultimate farà sicuramente discutere perché è quello più sostanzioso, passando da 19,99 a 29,99 dollari, determinando un esborso in più notevole da parte degli utenti.
A fronte di questo aumento, Microsoft ha promesso alcune aggiunte al servizio: oltre al catalogo espanso di oltre 400 giochi tra Xbox e PC e i giochi disponibili al day one nel catalogo, gli abbonati ad Ultimate possono accedere al catalogo Ubisoft+ Classics e a Fortnite Crew oltre al già presente EA Play, a cui si aggiungono un livello superiore di qualità per il Cloud Gaming e maggiori Reward