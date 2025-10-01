Microsoft annuncia grandi cambiamenti per Xbox Game Pass: nuovi prezzi e livelli, Ultimate costerà di più

Come potete vedere, l' aumento di prezzo è particolarmente consistente sul livello Ultimate, l'unico che comprende i giochi nuovi al day one nel catalogo e che riceverà anche alcune aggiunte con questo cambiamento.

In sostanza, Game Pass si riorganizza su tre livelli, in maniera simile a quanto visto per PlayStation Plus: Essential, Premium e Ultimate , con il primo che ricalca il Game Pass Core e il terzo che resta molto simile all'attuale Ultimate, ma con un notevole aumento di prezzo.

Dopo varie voci di corridoio, arriva la conferma ufficiale da parte di Microsoft sulla totale riorganizzazione del servizio Game Pass , con nuovi prezzi, nuovi livelli e una serie di novità riguardanti il catalogo e l'offerta in generale.

Il nuovo Ultimate e altre novità

A partire da oggi, i tre nuovi livelli di Game Pass risultano già attivi: coloro che sono abbonati a Game Pass Core passeranno ad Essential, gli abbonati a Game Pass Standard passeranno a Premium e gli utenti Ultimate restano in Ultimate.

Infografica sui nuovi livelli di Game Pass

Una delle novità principale è la rimozione del livello PC Game Pass, con i giochi PC che ora sono integrati all'interno dei tre livelli di Game Pass senza distinzione dunque tra le due piattaforme, inoltre Xbox Cloud Gaming è disponibile per tutti e tre i tier, non più esclusivo per Ultimate.

L'aumento di prezzo di Game Pass Ultimate farà sicuramente discutere perché è quello più sostanzioso, passando da 19,99 a 29,99 dollari, determinando un esborso in più notevole da parte degli utenti.

A fronte di questo aumento, Microsoft ha promesso alcune aggiunte al servizio: oltre al catalogo espanso di oltre 400 giochi tra Xbox e PC e i giochi disponibili al day one nel catalogo, gli abbonati ad Ultimate possono accedere al catalogo Ubisoft+ Classics e a Fortnite Crew oltre al già presente EA Play, a cui si aggiungono un livello superiore di qualità per il Cloud Gaming e maggiori Reward