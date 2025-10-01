Ghost of Yotei propone un fantastico cartellone pubblicitario 3D

Ghost of Yotei sarà disponibile da domani, 2 ottobre 2025, e i giocatori più hardcore lo sanno bene. Gli utenti meno informati però potrebbero essere rimasti indietro e le pubblicità sono sempre molto utili per fare in modo che veramente tutti sappiamo che il grande videogioco del momento per PS5 è in arrivo.

Un modo per farlo è con un bel cartellone pubblicitario, soprattutto se è di grande impatto come quello che Sony ha affisso recentemente.