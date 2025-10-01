0

Ghost of Yotei propone un fantastico cartellone pubblicitario 3D

Con l'arrivo di Ghost of Yotei dietro l'angolo, PlayStation UK ha deciso di mettere in strada - letterlamente - un nuovo cartellone pubblicitario di altissima qualità.

01/10/2025
Ghost of Yotei sarà disponibile da domani, 2 ottobre 2025, e i giocatori più hardcore lo sanno bene. Gli utenti meno informati però potrebbero essere rimasti indietro e le pubblicità sono sempre molto utili per fare in modo che veramente tutti sappiamo che il grande videogioco del momento per PS5 è in arrivo.

Un modo per farlo è con un bel cartellone pubblicitario, soprattutto se è di grande impatto come quello che Sony ha affisso recentemente.

Le immagini del cartellone pubblicitario di Ghost of Yotei

Come potete vedere, il messaggio di PlayStation UK recita: "Sei fuorilegge. Due poster tagliati. Un Ghost of Yotei. La tua caccia inizia questo giovedì. (Promettiamo che sistemeremo il muro...)". Le foto mostrano così due grandi poster e a destra c'è Atsu, la protagonista, che ha appena "lacerato" la carta e il muro.

Notiamo anche un dettaglio di qualità: al centro dei due cartelloni c'è un finto cartello di divieto di parcheggio che è stato tagliato da Atsu. Anche il bordo del cartellone e il muro sono "tagliati" dalla katana della donna. Questo aiuta a dare ancora più tridimensionalità a tutto l'insieme.

Ricordiamo infine che Ghost of Yotei è un gioco d'azione a mappa aperta ambientato alcuni secoli dopo il primo titolo. Siamo inoltre in una nuova regione, le terre circostanti il monte Yotei, in cerca di vendetta per la morte della nostra famiglia.

Segnaliamo infine che lo sconto di lancio di Ghost of Yotei è ancora attivo su Amazon per la prenotazione.

