Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows: un video confronto dice chi ha la grafica più bella

Ghost of Yotei arriva tra un paio di giorni e ci permetterà di lanciarci nuovamente in Giappone nei panni di una guerriera in cerca di vendetta. Abbiamo già vissuto l'arcipelago nipponico ai tempi di Tsushima ma più recentemente anche tramite l'opera di Ubisoft, Assassin's Creed Shadows.
Possiamo quindi affermare che i due titoli si "contendano" l'apprezzamento dei fan dei giochi d'azione a mappa aperta su suolo giapponese per il 2025 e uno degli elementi che saranno più giudicati è la grafica. Per farci un'idea di quale dei due titoli sia il più bello a livello visivo, possiamo sfruttare questo approfondito video di ElAnalistaDeBits.
Il video confronto tra Ghost of Yotei vs Assassin’s Creed Shadows
Il filmato si occupa di confrontare nel dettaglio una serie di elementi, iniziando con i modelli poligonali dei personaggi di Ghost of Yotei e Assassin's Creed Shadows, passando poi alle texture, alla fisica dei loro vestiti e anche tutta una serie di elementi ambientali, come le nuvole, il ciclo notte-giorno, la simulazione dell'acqua, della neve, del fango della distruzione ambientale, i dettagli del sangue e il modo in cui viene gestito il fogliame.
C'è però un focus anche su elementi più di gameplay, come le varie armi che appaiono in entrambi i giochi: viene mostrato come sono rese le katana, le kusarigama, le odachi e le yari, senza dimenticare l'uso degli archi. Ovviamente non ogni singolo elementi dei due giochi si sovrappone, quindi alcune armi o tipi di azioni non possono essere confrontate.
Nel lungo video dedicato a Ghost of Yotei e Assassin's Creed Shadows c'è però spazio anche per i cavalli, il sistema di illuminazione e anche la scalata, uno dei principali sistemi di movimento in entrambi i titoli.
Vi domandate infine se i seguiti di Ghost of Yotei lasceranno il Giappone? Sucker Punch risponde.