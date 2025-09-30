Minecraft: The Copper Age è disponibile, inizia oggi l'era del rame con il nuovo aggiornamento

Come era stato annunciato in precedenza, Mojang ha lanciato oggi The Copper Age, il nuovo aggiornamento di Minecraft, disponibile sia per la Bedrock Edition che per la Java, dunque praticamente per tutti gli utenti del gioco.
The Copper Age è un update gratuito e rappresenta in sostanza la nuova versione del gioco, all'interno della progressione costante di Minecraft, di cui abbiamo visto anche alcune anticipazioni durante il recente Minecraft Live, l'evento annuale con tutte le novità sul mondo del gioco.
Di recente abbiamo visto anche qualche informazione su Mounts of Mayhem, che rappresenta il prossimo grosso aggiornamento previsto nei prossimi mesi, caratterizzato dall'arrivo della nuova cavalcatura nautilus e la lancia come nuova arma.
Arriva il copper golem e non solo
The Copper Age è già piuttosto conosciuto dai giocatori più assidui di Minecraft, in particolare quelli che hanno preso parte a vari snapshot negli ultimi tempi, ma in questo caso si tratta dell'aggiornamento completo e definitivo.
Si tratta peraltro del terzo drop di contenuti per il 2025 in Minecraft, all'interno della nuova organizzazione del lavoro di Mojang che ora prevede aggiornamenti più frequenti, sebbene di dimensioni più limitate rispetto a prima.
Con l'update arrivano nuove armature e fonti di luce, decorazioni e mobilio vario tutto a tema con l'età del rame, oltre anche a un mantello specifico che può essere conquistato prendendo parte a una nuova quest in tre parti.
L'introduzione principale è però rappresentata dal Copper Golem, un mob che risulta particolarmente utile per i giocatori in quanto strutturato come una sorta di fedele compagno che può essere direttamente costruito dagli utenti e che diventa un punto di riferimento importante per molte attività in Minecraft, in particolare per tenere in ordine le proprie basi.