Minecraft: The Copper Age è disponibile, inizia oggi l'era del rame con il nuovo aggiornamento

Come era stato annunciato in precedenza, Mojang ha lanciato oggi The Copper Age, il nuovo aggiornamento di Minecraft, disponibile sia per la Bedrock Edition che per la Java, dunque praticamente per tutti gli utenti del gioco.

The Copper Age è un update gratuito e rappresenta in sostanza la nuova versione del gioco, all'interno della progressione costante di Minecraft, di cui abbiamo visto anche alcune anticipazioni durante il recente Minecraft Live, l'evento annuale con tutte le novità sul mondo del gioco.

Di recente abbiamo visto anche qualche informazione su Mounts of Mayhem, che rappresenta il prossimo grosso aggiornamento previsto nei prossimi mesi, caratterizzato dall'arrivo della nuova cavalcatura nautilus e la lancia come nuova arma.