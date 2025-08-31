0

Minecraft svela i suoi segreti più reconditi in un nuovo video sui misteri del gioco... più o meno

Il Narratore torna in azione per cercare di svelare i segreti più reconditi di Minecraft in questo nuovo video in cui vengono intervistati anche alcuni sviluppatori per scoprirne i misteri.

31/08/2025
Mojang ha pubblicato un nuovo video su Minecraft intitolato "Il mistero mai raccontato di Minecraft", che sembra voler svelare i misteri del gioco, sebbene alla fine rimangano forse più interrogativi che altro ma al termine di una visione indubbiamente esilarante.

Nel video vediamo il classico personaggio del Narratore, evidentemente ossessionato da diversi interrogativi sulla storia del gioco, che si infiltra negli studi di Mojang per ricevere delle risposte, intervistando per l'occasione Jens Bergensten e Kevin Grace del team, i quali però si rivelano essere degli interlocutori piuttosto ostici.

Entrambi non mollano di fronte all'incalzare delle domande di un evidentemente alterato Narratore, ma offrono comunque qualche informazione sul mondo di Minecraft, oltre ad aprire la porta a possibili aggiornamenti ulteriori.

Alcune risposte arrivano

"La vera storia di Minecraft è sempre stata un totale mistero... finora", si legge nella descrizione del video, "Il Narratore sta investigando, e non ha intenzione di lasciare alcun blocco intatto", ma in verità la missione sembra alquanto complessa.

Qualche interrogativo trova però risposta nelle parole di Bergensten e Grace: nella fattispecie, il Nether si trova sotto l'Overworld? E perché il primo ha un soffitto? Queste domande trovano delle risposte alquanto sorprendenti nelle parole degli sviluppatori, che rimangono invece molto vaghi su altre questioni.

In particolare, la lore rimane decisamente misteriosa, sebbene venga confermato che esiste un misterioso "myhtology group" che si occupa proprio della costruzione della cura della mitologia e della lore del gioco, con un modus operandi però un po' particolare.

Verso la fine del video c'è anche spazio per un sorta di teaser, considerando che Jeb riferisce qualcosa in svedese che, secondo alcuni, suona come "così vuoi sentire la vera storia?" Facendo pensare che ci sia altro da svelare, o forse solo trollando il pubblico.

Di recente, abbiamo visto l'arrivo di un nuovo mob davvero utile con il golem di rame, dopo averlo visto diventare più bello con l'aggiornamento Vibrant Visuals insieme a Chase the Skies.

