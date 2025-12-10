L'aggiornamento Destrieri del Caos di Minecraft è dedicato alle cavalcature e introduce la lancia

Il nuovo aggiornamento invernale di Minecraft è arrivato. Si chiama Destrieri del Caos , è il quarto aggiornamento di contenuti del 2025 ed è mirato espressamente a migliorare il sistema delle cavalcature .

"Sapevamo fin dall'inizio, lavorando a questo update, che volevamo un'arma nuova che aggiungesse maggiore portata, e la volevamo per il combattimento a cavallo," ha detto ad IGN Anna Lundgren, Senior Product Manager di Mojang, durante una videochiamata. "Abbiamo provato diverse idee, ma la lancia era quella che sembrava migliore durante i test e che visivamente si adattava al nostro obiettivo."

La lancia sta bene anche sui cammelli

La lancia è usabile come una normale arma, ma è legata anche a dei nuovi sistemi di gioco, come la possibilità di giostrare contro gli altri giocatori.

"Sono uno degli utilizzi principali della lancia, ed è davvero divertentissimo," dice Lundgren. "La lancia ha due attacchi: una stoccata rapida, con cui trafiggi il nemico. Ma ha anche un attacco di carica, in cui abbassi la lancia e infliggi più danni quanto maggiore è la tua velocità. Quindi è perfetta per le giostre a cavallo."

La lancia è utilissima anche quando si usano le Elytra, le ali che consentono di volare in Minecraft. Usandola, i giocatori possono caricare i nemici direttamente dal cielo. Di fatto, ora è possibile fare dei duelli aerei veri e propri, senza dover installare delle mod.

Un'altra grande novità dell'aggiornamento è il Nautilus. Questa creatura sottomarina può essere addomesticata e cavalcata per gli spostamenti subacquei, consentendo una maggiore rapidità e mantenendo intatta la riserva d'aria del giocatore. Quindi, cavalcandola non c'è più necessità di tornare in superficie di tanto in tanto per respirare.

"Abbiamo riflettuto su questo problema per parecchio tempo, e come con la lancia e gli altri animali cavalcabili, sembrava il momento giusto per aggiungere qualcosa anche per l'ambiente subacqueo," spiega Lundgren. "Avevamo diverse idee per delle cavalcature acquatiche, ma il concept art del Nautilus era eccezionale e avevamo già la connessione con la conchiglia."

Per il resto, vi ricordiamo che l'aggiornamento Mounts of Mayhem è disponibile per le edizioni Java e Bedrock di Minecraft, su tutte le piattaforme su cui il gioco è attivo.