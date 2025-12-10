Crimson Desert Deluxe Edition per PC è in preordine su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Crimson Desert Deluxe Edition in preordine per PC a 57,99 € invece di 80 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 70,75 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto. Il gioco uscirà ufficialmente il 19 marzo 2026. Se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming ti rimborserà la differenza.
Contenuti dell'Edizione Deluxe
Preordinando questo gioco avrai diritto a un bonus preordine, ovvero lo Scudo di Khaled. I contenuti della Deluxe Edition sono i seguenti:
- Crimson Desert
- Elmo a piastre di Kairos
- Guanti a piastre di Kairos
- Stivali a piastre di Kairos
- Mantello di Kairos
- Armatura a piastre di Kairos
- Scudo di Balgran
- Testiera di Exclaire
- Bardatura di Exclaire
- Sella di Exclaire
- Staffe di Exclaire
Si tratta del nuovo gioco open-world in cui esplorerai Pywel, un continente ricco di mistero e fantasia, città brulicanti e tranquilli villaggi. Il sistema di combattimento si basa sull'utilizzo di diverse armi in base alle tue preferenze, che si tratti di spade, lance o archi, nonché potenti abilità e potenziamenti elementali. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro articolo con le prime impressioni dopo averlo provato.