Crimson Desert Deluxe Edition per PC è in preordine su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Crimson Desert Deluxe Edition in preordine per PC a 57,99 € invece di 80 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 70,75 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto. Il gioco uscirà ufficialmente il 19 marzo 2026. Se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming ti rimborserà la differenza.