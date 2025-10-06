Crimson Desert è stato mostrato con un nuovo video di gameplay

IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Crimson Desert, l'action adventure sviluppato da Pearl Abyss atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del primo trimestre del prossimo anno.
Le sequenze mostrano il protagonista dell'avventura alle prese con diverse fasi esplorative e, naturalmente, con una serie di feroci combattimenti in cui mette in risalto le proprie abilità in battaglia e alcuni poteri speciali dai risvolti piuttosto interessanti.
Vediamo ad esempio il personaggio proiettarsi in aria e poi "planare" con ali d'ombra per raggiungere un passaggio fra le mura di un castello, quindi attraversare cunicoli e corridoi fino a emergere nel cortile, dove lo attende un potente boss in armatura.
Si tratta di un avversario temibile, capace non solo di sferrare colpi devastanti ma di sfruttare una sorta di enorme proiezione spirituale che lo supporta in battaglia, mettendo anch'essa a segno manovre potenzialmente letali.
Un'esperienza promettente
Presentato per la prima volta durante i The Game Awards 2020, Crimson Desert ha richiesto più tempo del previsto e un ulteriore rinvio ha stabilito la finestra di lancio appunto all'inizio del 2026, ma pare che i mesi extra a disposizione degli sviluppatori siano stati sfruttati al meglio.
I combattimenti, in particolare, sembrano davvero spettacolari e il repertorio di mosse speciali a disposizione del protagonista appare molto ricco, a tutto vantaggio della varietà di un gameplay che promette decisamente bene, a questo punto.