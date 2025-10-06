Crimson Desert è stato mostrato con un nuovo video di gameplay

Vediamo ad esempio il personaggio proiettarsi in aria e poi "planare" con ali d'ombra per raggiungere un passaggio fra le mura di un castello, quindi attraversare cunicoli e corridoi fino a emergere nel cortile, dove lo attende un potente boss in armatura .

Le sequenze mostrano il protagonista dell'avventura alle prese con diverse fasi esplorative e, naturalmente, con una serie di feroci combattimenti in cui mette in risalto le proprie abilità in battaglia e alcuni poteri speciali dai risvolti piuttosto interessanti.

IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Crimson Desert , l'action adventure sviluppato da Pearl Abyss atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del primo trimestre del prossimo anno.

Un'esperienza promettente

Presentato per la prima volta durante i The Game Awards 2020, Crimson Desert ha richiesto più tempo del previsto e un ulteriore rinvio ha stabilito la finestra di lancio appunto all'inizio del 2026, ma pare che i mesi extra a disposizione degli sviluppatori siano stati sfruttati al meglio.

I combattimenti, in particolare, sembrano davvero spettacolari e il repertorio di mosse speciali a disposizione del protagonista appare molto ricco, a tutto vantaggio della varietà di un gameplay che promette decisamente bene, a questo punto.