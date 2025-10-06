Il nuovo trailer di Little Nightmares 3 sembra disegnato da un bambino

Il nuovo trailer di Little Nightmares 3 pubblicato da Supermassive Games e Bandai Namco sembra disegnato da un bambino, e a guardare il video fino alla fine si scopre che in effetti è proprio così che stanno le cose.

Le sequenze si pongono fondamentalmente come una sorta di recap narrativo, che mostrano in che modo i due protagonisti dell'avventura, Low e Alone, siano finiti nel luogo oscuro che fa da sfondo alla campagna del gioco e da cui dovranno cercare in tutti i modi di fuggire.

Nel trailer trovano immancabilmente posto i diversi scenari che avremo modo di visitare in Little Nightmares 3, come ad esempio la Necropoli, la Fabbrica di Dolci, il Carnevale e l'Istituto: location inquietanti e piene di insidie da cui dovremo guardarci.

Rispetto ai precedenti video dedicati all'esperienza cooperativa di questo terzo capitolo della serie, non c'è dubbio che sul piano stilistico gli autori abbiano tentato qualcosa di completamente nuovo e accattivante.