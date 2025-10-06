0

Il nuovo trailer di Little Nightmares 3 sembra disegnato da un bambino

Supermassive Games e Bandai Namco hanno pubblicato un nuovo trailer di Little Nightmares 3 che sembra disegnato da un bambino, e a quanto pare è proprio così: vediamo perché.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/10/2025
I protagonisti di Little Nightmares 3
Little Nightmares III
Little Nightmares III
Il nuovo trailer di Little Nightmares 3 pubblicato da Supermassive Games e Bandai Namco sembra disegnato da un bambino, e a guardare il video fino alla fine si scopre che in effetti è proprio così che stanno le cose.

Le sequenze si pongono fondamentalmente come una sorta di recap narrativo, che mostrano in che modo i due protagonisti dell'avventura, Low e Alone, siano finiti nel luogo oscuro che fa da sfondo alla campagna del gioco e da cui dovranno cercare in tutti i modi di fuggire.

Nel trailer trovano immancabilmente posto i diversi scenari che avremo modo di visitare in Little Nightmares 3, come ad esempio la Necropoli, la Fabbrica di Dolci, il Carnevale e l'Istituto: location inquietanti e piene di insidie da cui dovremo guardarci.

Little Nightmares 3: com'è giocare in cooperativa nel luna park degli orrori Little Nightmares 3: com'è giocare in cooperativa nel luna park degli orrori

Rispetto ai precedenti video dedicati all'esperienza cooperativa di questo terzo capitolo della serie, non c'è dubbio che sul piano stilistico gli autori abbiano tentato qualcosa di completamente nuovo e accattivante.

Manca poco

Disponibile a partire dal 10 ottobre, Little Nightmares 3 può ancora essere prenotato su tutte le piattaforme: effettuando il preorder si potrà ricevere l'accesso anticipato a Little Nightmares Enhanced Edition, con l'unica eccezione di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

È inoltre possibile prenotare la Deluxe Edition, che include diversi contenuti aggiuntivi nell'ambito dell'Expansion Pass - The Secrets of The Spiral, "tra cui due ulteriori capitoli da esplorare, i cui dettagli saranno illustrati più avanti, nonché un set di costumi esclusivo e disponibile al lancio, con un personaggio che i fan potrebbero riconoscere."

