Battlefield 6 è 3° in Top 10 e Little Nightmares 3 non va oltre la 5ª posizione pur avendo venduto di più

Come possiamo vedere, la classifica non stupisce nessuno e vede Nintendo Switch 2 dominare, con anche il "vecchio" Switch OLED superare PS5. Xbox Series X continua a essere il fanalino di coda, battendo solo PS4 che ha oramai raggiunto il proprio limite.

La testata Famitsu ha condiviso le nuove stime di vendita dei videogiochi in formato fisico per il Giappone nella settimana compresa tra il 6 e il 12 ottobre . Inoltre, abbiamo accesso anche al numero di console vendute.

La Top 10 dei videogiochi in Giappone nell'ultima settimana

Ecco infine le vendite dei videogiochi in formato fisico:

[NS2] Mario Kart World - 37.502 / 1.875.397 [PS5] Ghost of Yotei - 26.776 / 146.972 [PS5] Battlefield 6 - 23.292 / Nuovo [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - 20.083 / 68.348 [NSW] Little Nightmares 3 - 17.806 / Nuovo [NS2] Donkey Kong Bananza - 7.420 / 341.755 [PS5] Little Nightmares 3 - 7.040 / Nuovo [NS2] Little Nightmares 3 - 6.924 / Nuovo [PS5] Digimon Story Time Stranger 6.595 / 30.374 [NSW] Minecraft - 5.002 / 4.023.112

Come potete vedere, il gioco "Nuovo" più venduto è Battlefield 6, ma unicamente perché la classifica mostra le varie versioni in modo separato. Il vero "vincitore" della settimana è Little Nightmares 3, che accumula in totale 31.770 unità, mettendosi in pratica al secondo posto dietro solo Mario Kart World.

Continua a fare bene Ghost of Yotei, che ha avuto un'ottima partenza sul territorio giapponese come forse era prevedibile. Nel complesso, la Top 10 è perlopiù composta da titoli del 2025 (e degli ultimi mesi, tra l'altro), con la sola esclusione di Minecraft, dimostrando così che è un periodo denso di nuove uscite interessanti, visto che spesso la classifica è composta solo da vecchi giochi di Nintendo.

