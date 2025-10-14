Battlefield 6 conferma il problema dei proiettili fantasmi che non fanno danni

Gli sviluppatori dello sparatutto hanno confermato che il problema è reale e che una soluzione è in arrivo... solo che prima devono capire esattamente che stia succedendo.

Alcuni giocatori non stanno vivendo un'esperienza perfetta con Battlefield 6 in questo momento e la colpa è anche del problema dei " proiettili fantasma ", ovvero del fatto che un colpo va chiaramente a segno ma nessun danno viene registrato.

Il problema dei proiettili fantasma di Battlefield 6

Come potete vedere nel video qui sotto condiviso tramite Reddit, il giocatore sta prendendo chiaramente di mira l'avversario e lo ha certamente colpito più e più volte, abbastanza per abbatterlo. Però non si vede alcun risultato e alla fine è il giocatore che viene eliminato. Ironicamente, l'utente scrive: "D'accordo, chi di voi a caricato il mio fucile a salve?".

Florian Le Bihan, principal game designer di Battlefield 6, ha pubblicato sui social il seguente messaggio confermando che il problema del video è effettivamente reale: "Stiamo attualmente investigando questo problema. È qualcosa che capita spesso, con il bersaglio che viene visibilmente colpito (schizzi di sangue) ma nessun danno è confermato dall'HUD".

Le Bihan ha richiesto l'aiuto della community, sperando di ricevere più informazioni su questo tipo di situazioni così da poter risolvere più rapidamente. Pare comunque che questo glitch sia in cima alla lista delle priorità del team e che il tutto sarà risolto quanto prima.

