Call of Duty esiste perché "EA fu stonza" con Infinity Ward: il creatore di CoD ne parla

Lo sviluppatore ne ha parlato con CQ Magazine, in una intervista riguardo al fatto che Battlefield 6 ha il potenziale per salvare il genere degli sparatutto militari ad ambientazione moderna. Zampella ha però parlato anche della propria storia nel mondo dello sviluppo.

Vince Zampella , capo di Battlefield presso Electronic Arts, ha dato la propria opinione riguardo al modo in cui il franchise di Call of Duty è nato, affermando in un certo senso che è un po' colpa di EA .

Le parole di Zampella di Call of Duty

Zampella ha affermato per la precisione che "l'unica ragione per cui Call of Duty esiste è perché queli di Electronic Arts furono degli stronzi". Ricordiamo che Zampella lavorava presso lo sviluppatore 2015 Inc. al videogioco Medal of Honor Allied Assult per EA. Zampella e un altro gruppo di sviluppatori hanno poi creato Infinity Ward e poco dopo EA ha deciso di spostare lo sviluppo di Metal of Honor internamente.

La conseguenza è stata che Infinity Ward ha fatto un accordo con Activision Blizzard e hanno creato un gioco che inizialmente era noto come "MOH Killer" e alla fine è diventato Call of Duty. Non è in realtà la prima volta che si parla del fatto che la nascita di CoD è una conseguenza della decisione di EA riguardo a Medal of Honor, ma il commento - e in un certo senso la conferma - di Zampella danno nuova forza all'argomentazione.

"Dopo aver lasciato 2015 Inc. stavamo lavorando con un grosso editore. Per ragioni legali dirò che 'le cose non sono andate secondo i piani'. Ci siamo ritrovati senza dei pagamenti che erano stati promessi e nessun fondo per tenere in piedi lo studio".

"La compagnia potenzialmente poteva essere chiusa. In un ultimo tentativo, il nostro presidente di allora - Grant Collier - ha inviato un segnale a tutti i grandi editori dell'industria lasciandogli sapere che la maggior parte del team di Medal of Honor: Allied Assault era disponibile. A pochi giorni dalla chiusura del team, Activision ha risposto con una offerta".

Secondo Zampella, quindi, Call of Duty esiste perché EA non è si è comportata nel modo migliore con Infinity Ward. La cosa ironica è che ora Zampella guida Battlefield, tentando di combattere lo strapotere di CoD.

