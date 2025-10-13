Le sfide delle armi di Battlefield 6 sono troppo difficili per i fan: "voglio strapparmi gli occhi"

Battlefield 6 è stato pubblicato e un po' tutti lo adorano, soprattutto per quanto riguarda la modalità online che ha ottenuto un record notevole di giocatori su Steam. Non significa però che tutto sia perfetto e che i fan non abbiano delle rimostranze.

Ad esempio, i giocatori non stanno affatto apprezzando le sfide, che vengono considerate molto difficili e sono fondamentali per sbloccare specifiche armi.