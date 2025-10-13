Le sfide delle armi di Battlefield 6 sono troppo difficili per i fan: "voglio strapparmi gli occhi"

Battlefield 6 è stato pubblicato e un po' tutti lo adorano, soprattutto per quanto riguarda la modalità online che ha ottenuto un record notevole di giocatori su Steam. Non significa però che tutto sia perfetto e che i fan non abbiano delle rimostranze.
Ad esempio, i giocatori non stanno affatto apprezzando le sfide, che vengono considerate molto difficili e sono fondamentali per sbloccare specifiche armi.
I problemi dei fan con le sfide di Battlefield 6
I fan di Battlefield 6 hanno addirittura deciso che la difficoltà di certe sfide è talmente elevata che l'unica soluzione è usare match personalizzati tramite Battlefield Portal. Questi obiettivi non hanno una scadenza, precisiamo, e sono probabilmente stati pensati per essere affrontati sul lungo termine, man mano che i giocatori prendevano la mano con l'opera.
I giocatori però chiaramente non vogliono attendere troppo per ottenere le 12 armi primarie (su 41) bloccate dietro le sfide, visto che possono essere rilevanti per avere un vantaggio online. Ad esempio, per sbloccare il KTS100 MK8 LMG è necessario eliminare 300 nemici con fuoco di soppressione con un LMG e infliggere 10.000 danni senza mirare con un LMG, entrambe mosse complesse da sfruttare e poco efficaci in Battlefield 6. Per un utente su reddit, "Ouyaa", questa sfida è "atroce e completamente fuori di testa: mi voglio strappare gli occhi dalle orbite". Forse è una reazione un po' eccessiva, ma in molti condividono il fatto che sia una richiesta esagerata.
Bisognerà vedere se il team deciderà di cambiare le cose oppure se i giocatori dovranno sfruttare tutti i trucchi a disposizione per aggirare le sfide. In attesa di novità, segnaliamo che i giocatori di Battlefield 6 su EA App ricevono grosse ricompense come scusa per i problemi.