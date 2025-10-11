I giocatori di Battlefield 6 su EA App ricevono grosse ricompense come scusa per i problemi

Battlefield 6 è disponibile su console e su computer: nell'ultimo caso è possibile acquistare il gioco su più piattaforme, come l'ovvio Steam ma anche tramite l'app di Electronic Arts , l'editore dello sparatutto. Chi ha optato per questa opzione, però, si è imbattuto in vari problemi al lancio.

I regali ai giocatori di Battlefield 6

L'editore ha dichiarato: "Oggi, abbiamo sperimentato un disservizio con l'app EA che ha impedito ad alcuni dei nostri giocatori che hanno prenotato Battlefield 6 di accedere al gioco e sappiamo quanto questo possa essere frustrante, quindi vogliamo offrire una scusa... con dei benefici."

"La correzione è stata pubblicata, ma non abbiamo ancora finito. Tutti coloro che sono stati colpiti sull'app EA riceveranno dei potenziamenti da 60 minuti (12 Hardware e 12 Carriera) che dovrebbero nelle caselle di posta dei giocatori colpiti questo fine settimana".

Inoltre, i giocatori che hanno subito i disservizio riceveranno l'accesso a un Passa di battaglia e i proprietari della Phantom Edition riceveranno anche "il Pass Battaglia completo della Stagione 2". In breve, EA si vuole assicurare che i giocatori vengano ben ricompensati per i problemi, per evitare un malcontento che potrebbe inficiare il lancio.

Su Steam invece non ci sono stati problemi, come dimostra il numero di utenti contemporanei raggiunto al lancio.