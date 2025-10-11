1

I giocatori di Battlefield 6 su EA App ricevono grosse ricompense come scusa per i problemi

Se avete deciso di giocare su Battlefield 6 tramite EA App e avete avuto dei problemi con l'accesso al lancio, sappiate che riceverete delle grosse ricompense da parte dell'editore.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/10/2025
Dei soldati vicino a dei carri armati con una esplosione sullo sfondo in Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

Battlefield 6 è disponibile su console e su computer: nell'ultimo caso è possibile acquistare il gioco su più piattaforme, come l'ovvio Steam ma anche tramite l'app di Electronic Arts, l'editore dello sparatutto. Chi ha optato per questa opzione, però, si è imbattuto in vari problemi al lancio.

Ora, l'editore vuole scusarsi con i fan con dei regali interessanti.

I regali ai giocatori di Battlefield 6

L'editore ha dichiarato: "Oggi, abbiamo sperimentato un disservizio con l'app EA che ha impedito ad alcuni dei nostri giocatori che hanno prenotato Battlefield 6 di accedere al gioco e sappiamo quanto questo possa essere frustrante, quindi vogliamo offrire una scusa... con dei benefici."

"La correzione è stata pubblicata, ma non abbiamo ancora finito. Tutti coloro che sono stati colpiti sull'app EA riceveranno dei potenziamenti da 60 minuti (12 Hardware e 12 Carriera) che dovrebbero nelle caselle di posta dei giocatori colpiti questo fine settimana".

Battlefield 6 ha grossi problemi con EA app e il capo di Respawn consiglia di comprarlo su Steam Battlefield 6 ha grossi problemi con EA app e il capo di Respawn consiglia di comprarlo su Steam

Inoltre, i giocatori che hanno subito i disservizio riceveranno l'accesso a un Passa di battaglia e i proprietari della Phantom Edition riceveranno anche "il Pass Battaglia completo della Stagione 2". In breve, EA si vuole assicurare che i giocatori vengano ben ricompensati per i problemi, per evitare un malcontento che potrebbe inficiare il lancio.

Su Steam invece non ci sono stati problemi, come dimostra il numero di utenti contemporanei raggiunto al lancio.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I giocatori di Battlefield 6 su EA App ricevono grosse ricompense come scusa per i problemi