Battlefield 6 ha grossi problemi con EA app e il capo di Respawn consiglia di comprarlo su Steam

Battlefield 6 sta incontrando diversi problemi a causa della gran ressa di giocatori che si sta accalcando sui server dal lancio, avvenuto nelle ore scorse: questo rende particolarmente inutilizzabile l'EA App, tanto da spingere lo stesso capo di Respawn, Vince Zampella, a consigliare di acquistare il gioco su Steam.

È una situazione decisamente particolare perché, ovviamente, Electronic Arts spinge piuttosto per acquistare i propri prodotti attraverso il launcher proprietario invece di andare su store terzi come Steam, per chiari motivi, ma i problemi sono talmente evidenti che anche il responsabile della serie non può che consigliare agli utenti di rivolgersi altrove.

D'altra parte, Zampella non è mai stato uno che le manda proprio a dire e anche in questo caso si conferma alquanto genuino, andando chiaramente contro alle direttive della propria compagnia in questo caso.