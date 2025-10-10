Il clamoroso successo di lancio di Battlefield 6 sta causando problemi di connessione a molti utenti

DICE ha annunciato di stare indagando su di un problema che affligge alcuni utenti di Battlefield 6, che non riescono a entrare in gioco. Lanciato oggi, lo sparatutto online sta facendo registrare dei numeri clamorosi, con più di 700.000 giocatori contemporanei solo su Steam, segno che dovrebbe già aver venduto ben più di un milione di copie. Comunque sia, pe ralcuni la festa è stata rinviata, perché vengono bloccati da un errore, come riportato dallo studio di sviluppo stesso.

Leggiamo cosa ha scritto DICE in un post su X: "Installazione dei Contenuti

Siamo a conoscenza di un problema che impedisce ai giocatori di accedere al gioco, con alcuni che ricevono un errore che indica la necessità di acquistare DLC o simili.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti mentre il team sta analizzando il problema.

Grazie per la vostra pazienza"

In un altro post, si parla di problemi di connessione dovute alle code.

Un rapido promemoria sulle code di accesso al lancio di Battlefield 6.

Con il gioco ora attivo, molti di voi stanno entrando contemporaneamente. Per aiutare a mantenere le cose fluide e stabili per tutti, le code di accesso sono attive durante questo momento di picco del lancio.

Stiamo facendo entrare il maggior numero possibile di voi, quindi le code dovrebbero essere relativamente brevi.

Si prega gli utenti di Steam di notare che se il pulsante "Gioca" non viene visualizzato, il riavvio del client di Steam risolverà questo problema.

Grazie per la vostra pazienza e godetevi il lancio di Battlefield 6"

Probabilmente gli intoppi segnalati derivano proprio dal successo del gioco, davvero enorme. Da quel che si capisce, la situazione non è particolarmente grave e, in generale, i problemi di accesso sono limitati. Comunque sia, aspettiamoci aggiornamenti per le prossime ore.