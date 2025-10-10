Il game director Guillaume Broche ha rivelato che Clair Obscur: Expedition 33 nasconde ancora segreti che i giocatori non hanno scoperto, spiegando tuttavia che non ha la minima intenzione di fornire degli indizi in proposito.

"Ci sono altri segreti ma non voglio rivelarli, altrimenti non ce ne sarebbero più", ha detto Broche. "Chissà, forse qualcuno li ha già trovati, ma non ho visto nulla di recente. Ne sono presenti ancora un paio, sì."

"La cosa divertente è che i giocatori hanno trovato segreti che in realtà non erano segreti, e noi ci siamo detti: ok, fantastico, allora era un segreto!", ha continuato il game director, confermando che la community ha senza dubbio soddisfatto le aspettative del team.

"Sì, assolutamente, e le mie aspettative erano molto alte", ha detto Broche facendo riferimento anche agli speedrunner. "Hanno annientato il gioco in pochissimo tempo. Il mio record personale di speedrun è stato battuto in una settimana, forse anche meno."