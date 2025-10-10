Il game director Guillaume Broche ha rivelato che Clair Obscur: Expedition 33 nasconde ancora segreti che i giocatori non hanno scoperto, spiegando tuttavia che non ha la minima intenzione di fornire degli indizi in proposito.
"Ci sono altri segreti ma non voglio rivelarli, altrimenti non ce ne sarebbero più", ha detto Broche. "Chissà, forse qualcuno li ha già trovati, ma non ho visto nulla di recente. Ne sono presenti ancora un paio, sì."
"La cosa divertente è che i giocatori hanno trovato segreti che in realtà non erano segreti, e noi ci siamo detti: ok, fantastico, allora era un segreto!", ha continuato il game director, confermando che la community ha senza dubbio soddisfatto le aspettative del team.
"Sì, assolutamente, e le mie aspettative erano molto alte", ha detto Broche facendo riferimento anche agli speedrunner. "Hanno annientato il gioco in pochissimo tempo. Il mio record personale di speedrun è stato battuto in una settimana, forse anche meno."
Un titolo estremamente riuscito
Capace di vendere finora oltre cinque milioni di copie, Clair Obscur: Expedition 33 è comparso su Reddit con il trailer di una versione preliminare, quando lo studio era alla ricerca di doppiatori, e Guillaume Broche è rimasto davvero sorpreso dal fatto che alcuni utenti siano riusciti a rintracciare anche quel materiale.
"È stato come se tutti fossero entrati nella mia stanza e avessero visto la mia biancheria intima", ha scherzato il game director. "Avevo completamente dimenticato che fosse ancora accessibile."
"È divertente perché raramente vediamo immagini dietro le quinte così autentiche dei videogiochi, quei primissimi prototipi che spesso appaiono terribili."