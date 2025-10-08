Clair Obscur: Expedition 33 riceverà un grosso aggiornamento gratuito, ha superato 5 milioni di copie vendute

Clair Obscur: Expedition 33 è peraltro candidato a numerosi premi e riconoscimenti, dunque torneremo sicuramente a parlare del gioco nel prossimo periodo, oltre che di questo update che non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Sandfall Interactive ha pubblicato un nuovo comunicato su Clair Obscur: Expedition 33 , annunciando che il gioco ha raggiunto i 5 milioni di copie vendute e che riceverà un grosso aggiornamento gratuito , considerato come una sorta di ringraziamento per i fan.

Una nuova ambientazione, nuovi boss e altro in arrivo

Il comunicato di Sandfall Interactive è accompagnato anche da una nuova immagine, un artwork che illustra vari giocattoli sparsi sul pavimento di una stanza, tra i quali sono riconoscibili alcuni elementi noti.

Il nuovo artwork di Clair Obscur: Expedition 33 pubblicato da Sandfall Interactive

Per l'occasione, Sandfall e Kepler Interactive hanno anche annunciato il nuovo traguardo di vendite raggiunto da Clair Obscur: Expedition 33, che ha superato i 5 milioni di copie vendute, continuando dunque a progredire di mese in mese.

Per quanto riguarda l'update, queste sono le novità previste:

Un nuovo scenario giocabile, che porta i personaggi di Expedition 33 in una location completamente nuova con nuovi nemici da affrontare e sorprese da scoprire

giocabile, che porta i personaggi di Expedition 33 in una location completamente nuova con nuovi nemici da affrontare e sorprese da scoprire Nuove e impegnative battaglie con i boss da superare per i giocatori che sono arrivati alla fine del gioco

da superare per i giocatori che sono arrivati alla fine del gioco Nuovi costumi per ogni membro della spedizione, che offrono ai giocatori ancora più opzioni di personalizzazione durante la loro avventura

per ogni membro della spedizione, che offrono ai giocatori ancora più opzioni di personalizzazione durante la loro avventura Nuove localizzazioni del testo e dell'interfaccia utente in ceco, ucraino, spagnolo latinoamericano, turco, vietnamita, tailandese e indonesiano, portando il numero totale di lingue supportate a 19

Inoltre, ci saranno ancora più sorprese per i fan

"La risposta al nostro gioco è stata a dir poco incredibile", ha dichiarato Guillaume Broche, direttore creativo di Sandfall Interactive, nel comunicato stampa. "Abbiamo dedicato anni al nostro progetto dei sogni e sapere che ha riscosso un successo così grande tra i fan di tutto il mondo è meraviglioso e travolgente allo stesso tempo".

"Siamo davvero grati ai nostri fan per l'amore che hanno dimostrato nei confronti del mondo che abbiamo creato, per aver condiviso le loro fan art e le loro cover musicali, per aver indossato i loro migliori cosplay di Baguette alle convention e per aver sostenuto in modo incredibile il nostro gioco. Speriamo che l'aggiornamento a cui stiamo lavorando sia un modo per ringraziare questi fan per il loro sostegno. Vi chiediamo di avere pazienza mentre il nostro team lavora duramente per offrirvi qualcosa che valga l'attesa".

Di recente, da un'intervista alla sceneggiatrice principale, abbiamo scoperto il suo punto di vista sul fatto che ci sia o meno un finale "migliore" in Clair Obscur: Expedition 33 e sui rischi di ricorrere ai deus ex machina nelle storie.