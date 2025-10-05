La sceneggiatrice di Clair Obscur: Expedition 33 mette in guardia contro la scorciatoia dei deus ex machina

Attenti alla potenza eccessiva

I deus ex machina sono molto frequenti nella narrativa popolare, videogiochi compresi. Ne fanno spesso uso i giochi di ruolo, dove spesso i personaggi aumentano vertiginosamente di potenza, creando delle situazioni paradossali.

Parlando al canale Lits Play, Svedberg-Yen ha messo in guardia proprio contro il lasciar "strisciare" nella storia il cosiddetto "power creep" - cioè l'aumento incontrollato di potenza dei personaggi.

"Una cosa da tenere sempre d'occhio è proprio il power creep," ha detto. "Se non definisci chiaramente i limiti delle abilità di qualcuno, allora rischi di entrare in situazioni da deus ex machina, o comunque in quei momenti in cui ci si ritrova a dire: 'Ah, allora possono semplicemente risolvere tutto così!' e a quel punto ti chiedi: 'Perché non l'hanno fatto fin dall'inizio?'"

Ha poi aggiunto, riferendosi allo sviluppo di Clair Obscur: Expedition 33: "Abbiamo discusso molto su questo punto, ma credo che in parte, dato che è pur sempre un videogioco, e le abilità e le competenze fanno parte del gameplay, volevamo davvero che il gameplay avesse totale libertà su come gestirle. E penso che il team che si è occupato di gameplay abbia fatto un lavoro fantastico."