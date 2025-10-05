Bravi, avete ucciso un Kaiju. Ora chi pulisce?

Facile fare gli eroi sfruttando il lavoro degli altri. Pensiamo ad esempio ai Kaiju : sono grossi e cattivi e vanno abbattuti, ma poi chi pulisce? Non li si può certo lasciare a marcire in mezzo alle città. A rispondere a questa annosa questione, che evidentemente ha causato notti insonni a più di qualche persona, arriva Kaiju Cleanup , titolo che ha come obiettivo proprio quello di gestire un'agenzia di ripulitori di carcasse di Kaiju. Un lavoro ingrato, ma qualcuno deve pur farlo.

Un lavoro ingrato

I Kaiju Cleaner arrivano sempre dopo i combattimenti e hanno come scopo quello di togliere di mezzo i cadaveri dei Kaiju abbattuti dall'esercito o da qualche supereroe. Sono dei lavoratori indefessi che rischiano la vita per garantire il decoro urbano, facendo a pezzi i bestioni, proteggendosi dalle radiazioni che inevitabilmente emettono usando delle tute speciali e rinunciando alle ferie nel caso ci sia bisogno di loro.

I nostri sono armati di artigli squarciacarne, affettatrici industriali e potenti idropulitrici, che gli consentono di far sparire letteralmente i Kaiju. Certo, devono stare attenti agli schizzi d'acido o a non essere schiacciati, ma lo stipendio è buono e di questi tempi non si può essere troppo schizzinosi.

Se il ramo dello smaltimento mostri è il vostro sogno lavorativo, allora sarete felici di sapere che su Steam è possibile accedere al playtest del gioco, facendone richiesta agli sviluppatori. Basta andare sulla pagina ufficiale del gioco e cliccare sul tasto apposito. Naturalmente dovete essere registrati a Steam e usare un account senza limitazioni. Nel caso in cui veniate selezionati, sarete contattati dagli sviluppatori e vi ritroverete il playtest nella libreria.