Kaiju Wars, la recensione di uno strategico coi mostri giganti in salsa 8 bit

Ebbene, i ragazzi di Foolish Mortals Games hanno pensato bene di coniugare la propria passione per i film classici con i kaiju, il genere strategico e uno stile retrò che riprende le palette di colori delle piattaforme a 8 bit per dar vita al loro ultimo titolo: ecco la recensione di Kaiju Wars .

Sbloccando gli obiettivi di ogni missione potremo guadagnare medaglie da spendere poi per il potenziamento delle truppe, così da provare quantomeno a ridurre l'enorme gap fra l'efficacia dei nostri sistemi difensivi e l'inarrestabile furia dei mostri giganti, che nelle missioni conclusive di ogni capitolo risulta finanche esagerata, dilatando di parecchio i tempi senza però la possibilità di velocizzare in maniera significativa lo svolgimento dei turni né di salvare la partita: un risvolto piuttosto frustrante .

All'interno di scenari dalle dimensioni molto contenute, caratterizzati da una visuale isometrica e da uno stile grafico che, come detto, riprende quello dell'epoca delle piattaforme a 8 bit, il nostro compito sarà quello di sconfiggere i mostri azzerando la loro corposa barra della salute oppure, in alternativa, tenerli occupati quanto basta perché il nostro scienziato di riferimento, la dottoressa Wagner, metta a punto un siero che li costringa a fuggire.

Composta da sei capitoli per un totale di oltre sessanta stage fra principali e opzionali, per una durata di almeno quindici ore (a seconda di quante volte dovrete ripetere i livelli più ostici), la campagna del gioco ci vedrà vestire i panni degli amministratori di alcune città minacciate appunto dall'arrivo dei kaiju. I mostri non sono numerosissimi, appena quattro, ma si tratta di creature virtualmente inarrestabili: un clone di King Kong, un incrocio fra un lupo e Godzilla, una variazione sul tema di Rodan e una sorta di gigantesco drago-serpente.

Il menu principale di Kaiju Wars si presenta nella forma di una postazione di comando anni '80, con una serie di monitor nella parte superiore, alcuni dispositivi e una sorta di album delle figurine in basso. Laddove i primi consentono di accedere a un curioso archivio di filmati vintage, regolare le (poche) opzioni disponibili, cimentarsi con l'editor di mappe o la modalità versus in locale, l'album può essere "sfogliato" per rivelare le sequenze d'intermezzo e le missioni della campagna .

Gameplay

Kaiju Wars, un mostro e un gruppo di aerei che provano a rallentarlo

Il gameplay strategico di Kaiju Wars è il frutto di un bilanciamento molto particolare: i nemici che dovremo affrontare di volta in volta sono pochi ma potentissimi, mentre i nostri veicoli militari dispongono di una mobilità piuttosto limitata e verranno schiacciati come mosche al primo attacco, il che ci porrà di fronte a decisioni tattiche basate più che altro sugli obiettivi dei mostri, che tendono a colpire gli edifici che forniscono a ogni turno il denaro necessario per la produzione di armi.

Il movimento dei kaiju risulta prevedibile ed è l'interfaccia stessa a indicarci cosa potrebbe accadere nelle caselle che li circondano, ma ci sono mille intoppi a impedirci eventuali manovre offensive, disponibili unicamente nei riquadri adiacenti il mostro: l'incapacità per i veicoli di muoversi sull'acqua oppure un incendio potenzialmente mortale, ad esempio.

Kaiju Wars, la città devastata sotto i colpi dei mostri

Visto che l'uccisione della dottoressa Wagner si pone come la condizione per il game over, nel caso in cui i kaiju dovessero avvicinarsi troppo al suo laboratorio avremo la possibilità di trasferirlo via terra con un convoglio, accettando però di mettere in pausa in tale frangente la produzione dei punti scienza necessari per la creazione del già citato siero in grado di respingere l'invasione.

Per rallentare l'avanzata dei kaiju potremo contare su carri armati, aerei, lanciamissili ma anche armi speciali che richiedono diversi turni per essere preparate e includono una navicella trasformabile in robot (ma che brutta la cutscene, però), un hovercraft, un laser, un raggio congelante e altro ancora. Alcune carte speciali ci forniranno ulteriori opzioni di turno in turno, ma anche i mostri potranno pescare dal loro mazzo e ottenere così vantaggi a volte francamente esagerati, capaci di annullare qualsiasi possibile contromossa e determinare la nostra inevitabile sconfitta.