VRR: cos'è e come sfruttare il Variable Refresh Rate su PS5, Xbox Series X|S e PC

L'innovazione grafica considera i videogiochi come vero banco di prova del rendering in tempo reale di un'immagine a schermo. Gli schermi aumentano in risoluzione e refresh rate e ci vuole davvero tanta potenza di calcolo per far sì che un motore di gioco imprima in una matrice di colori bidimensionale immagini con il dettaglio e la velocità richiesti. Non sempre una console o un PC sono in grado di sviluppare un frame per ogni slot messo a disposizione dallo schermo che li riproduce. Soprattutto negli ultimi anni in cui i monitor hanno pannelli che arrivano e superano il muro dei 300 Hz e che potenzialmente sono in grado di riprodurre fino a 300 immagini diverse nell'arco di un solo secondo.

L'acronimo VRR, ovvero Variable Refresh Rate, indica tutte quelle tecnologie che permettono a uno schermo di adeguare la velocità di riproduzione dei fotogrammi a quella proveniente dalla scheda grafica. La necessità di un tale stratagemma nasce proprio in funzione dei problemi che affliggono l'esperienza di gioco quando le frequenze tra monitor e GPU non coincidono come il tearing, il judder e il lag. Nonostante VRR indichi un insieme di diverse tecnologie, oggi il termine viene per lo più associato alla specifica legata a HDMI e all'ambito TV, che talvolta viene anche chiamata "Adaptive Sync". Il VRR è salito agli onori delle cronache perché è entrato nel salotto di molti videogiocatori soltanto di recente con Xbox Series X|S e PS5, nonostante militi in ambito PC oramai da parecchi anni sotto diverse forme. L'impatto del VRR in ambito console è notevole, perché dà modo di migliorare a tutto tondo l'esperienza visiva, senza richiedere potenza di calcolo aggiuntiva. Il beneficio è consistente in particolare nell'eliminare gli artefatti visivi nel momento in cui il framerate non è stabile e nel fornire quindi un'esperienza più fluida e omogenea al giocatore.

Per sfruttare il VRR servono un monitor o una TV compatibile e una GPU in grado di supportare questa funzionalità. Le ultime generazioni di schede grafiche AMD e NVIDIA rientrano a pieno in questa categoria, così come la pletora di monitor targati G-Sync o Freesync. Per le console e i TV però il discorso è leggermente diverso.

Xbox ha reso disponibile il VRR con la precedente mid gen, ovvero Xbox One S e One X e l'ha traghettata fin da subito su Series S e Series X, grazie alla compatibilità fornita dalle GPU RDNA2 di AMD. La tecnologia Freesync è infatti basata sull'Adaptive Sync e quindi la compatibilità con l'una significa quasi naturalmente la compatibilità con l'altra. PlayStation invece, pur basando il proprio sistema su una simile architettura hardware, ha sbloccato questa funzionalità solo da qualche giorno e solo come Adaptive Sync, non FreeSync.

Di seguito proveremo a spiegarvi nel massimo dettaglio cos'è il VRR e come sfruttare il Variable Refresh Rate su PS5, Xbox Series X|S e PC.