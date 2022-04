Apple: $97 miliardi di ricavi nel Q2 2022, vendite record per iPhone

Apple ha annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre fiscale del 2022 (che sul calendario corrisponde al 1 gennaio - 31 marzo), registrando 97,3 miliardi di dollari di ricavi e 25 miliardi di dollari di profitti. Si tratta del miglior Q2 di sempre per la compagnia di Cupertino, un risultato guidato dalle vendite di iPhone, Mac e servizi.

Stando ai dati riportati da Apple, le vendite di iPhone hanno generato 50,5 miliardi di dollari di ricavi contro i 47,9 miliardi di dollari dell'anno precedente.

Un dato interessante in tal senso è che Apple nel trimestre di riferimento è stato l'unico produttore di smartphone tra i leader del settore ad aumentare la distribuzione, stando quanto riporta MacRumors, un risultato probabilmente conseguito grazie agli accordi commerciali stretti dalla casa di Cupertino per assicurarsi priorità e costanza nel rifornimento dei componenti necessari per la produzione degli iPhone.

Bene anche Mac, accessori, device Home e indossabili (Apple Watch, Apple TV, ecc.) e servizi, che hanno aumentato i ricavi rispetto al 2021. Un po' sottotono, invece, le vendite di iPad, che hanno registrato 7,6 miliardi di dollari di ricavi, contro i 7,8 miliardi di dollari dell'anno scorso.

"Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati aziendali record per il trimestre di marzo, poiché abbiamo stabilito un record di ricavi per i servizi e record di ricavi per il trimestre di marzo per iPhone, Mac e dispositivi indossabili, Home e accessori", afferma il CFO di Apple, Luca Maestri.

Per quanto riguarda iPad, il CEO di Apple, Tim Cook, ha dichiarato alla CNBC che la linea di tablet ha continuato a dover affrontare "vincoli di fornitura molto significativi" durante il trimestre di marzo.