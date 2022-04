Il Cortocircuito di oggi parla di Xbox e Bethesda showcase, del non-E3, di Activision e Ubisoft

Il Cortocircuito ritorna oggi, in diretta su Twitch, a partire dalle 17:00, con una puntata memorabile della nostra rubrica settimanale, sempre in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino con un paio di argomenti di sicuro interesse, andando a coprire sia Sony PlayStation che Microsoft Xbox.

La puntata si presenta decisamente ricca perché gli spunti di riflessione presi in considerazione sono veramente molti, in questa settimana. Il primo argomento di oggi è la conferenza Xbox e Bethesda Showcase 2022, annunciata proprio ieri e fissata per il 12 giugno 2022 alle ore 19:00. Si tratta del solito maxi-evento da parte di Xbox, quello che un tempo faceva parte dell'E3 ed è rimasto l'appuntamento principale, su base annuale, con le novità di Xbox Game Studios.

Parlando proprio di E3, o meglio di non-E3, si passerà dunque a parlare di cosa possiamo aspettarci questa estate, ancora una volta priva della celebre fiera videoludica.

Xbox e Bethesda Showcase 2022, il logo

Questa verrà sostituita ancora una vota dalla Summer Game Fest e altre iniziative staccate da parte di vari produttori e publisher, ma ancora non c'è un programma molto preciso. Tuttavia, cercheremo di fare un po' il punto della situazione su cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi.

Partendo da Microsoft, si passerà poi a un altro argomento di notevole interesse emerso in questi giorni: l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e la possibilità che questa non avvenga. Abbiamo infatti visto gli azionisti votare positivamente quasi all'unanimità per l'acquisizione, eppure Wall Street in qualche modo scommette contro l'eventualità, prevedendo un fallimento dell'operazione. Cosa succederebbe a quel punto al publisher, non proprio immerso in ottime acque al momento?

Da qui, passeremo ad analizzare i progetti che sono emersi in questo periodo da parte di Activision Blizzard e le varie voci di corridoio che hanno a che fare con il colossale publisher e anche con Ubisoft, andando a vedere le varie informazioni emerse in questi giorni sulle due compagnie in questione. Insomma, c'è tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio in quella che si prospetta una puntata memorabile, in cui i nostri tre prodi reporter d'assalto nonché opinionisti da salotto buono dei videogiochi potranno esporre i loro punti di vista e considerazioni assortite.

