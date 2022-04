Xbox & Bethesda Games Showcase è ufficiale, data e orario dell'evento con i giochi in arrivo

Microsoft ha annunciato l'Xbox & Bethesda Games Showcase, l'evento ufficiale che si svolgerà in data 12 giugno, a partire dalle 19.00, durante cui verranno presentate le novità in arrivo su PC e Xbox dalla casa di Redmond e dal publisher appena acquisito.

Jeff Grubb aveva anticipato l'Xbox Showcase previsto per giugno: sarà questo il palcoscenico che l'azienda sfrutterà per fare nuovi annunci e mostrare finalmente in azione alcuni dei suoi progetti più importanti, fra cui naturalmente Starfield.

"Oggi siamo entusiasti di annunciare che l'Xbox & Bethesda Games Showcase verrà trasmesso domenica 12 giugno alle 19.00", si legge nella nota. "Questo evento includerà straordinari giochi in arrivo da Xbox Game Studios, Bethesda e i nostri partner internazionali."

La presentazione sarà tradotta in trenta lingue e la si potrà seguire in diretta su svariate piattaforme: da YouTube a Twitch, da Twitter a Facebook, passando inevitabilmente per TikTok.