Microsoft: un Xbox Showcase in stile E3 è ancora previsto per giugno, secondo Grubb

Arrivano voci di corridoio un po' discordanti sui programmi di Microsoft in termini di annunci e Showcase, con un'altra fonte, questa volta il solito Jeff Grubb, a riferire che la compagnia avrebbe comunque intenzione di organizzare un Xbox Showcase in stile E3 anche per quest'anno, dunque a giugno 2022.

Non sono notizie ufficiali, ma questa affermazione sembra decisamente più in linea con i programmi tradizionali della compagnia di Redmond rispetto a quanto riferito nei giorni scorsi dall'insider Nick Baker, il quale affermava che Microsoft avrebbe intenzione di tenere due eventi, uno a maggio e uno a settembre 2022.

Sebbene l'idea dei due eventi sia probabile, considerando l'intero arco annuale, il fatto che tra questi non sia prevista una presentazione a giugno 2022, in corrispondenza dell'E3, sembra piuttosto strana, visto che tradizionalmente Microsoft ha sempre effettuato una presentazione in tale periodo.

Nel corso di un podcast di VentureBeat con Mike Minotti, Jeff Grubb ha dunque riferito che probabilmente Microsoft seguirà il programma standard: "Avrò probabilmente più notizie al riguardo tra poco, ma lo show sarà a giugno, non a maggio", ha affermato Grubb in risposta alle voci di corridoio precedenti. "Be', potrebbero avere qualcosa anche per maggio e settembre, non so, ma so che stanno pianificando uno show in stile E3 per giugno".

Sembra inoltre che ci siano già varie cose organizzate: "Stanno parlando con i partner per poter avere dei grossi giochi all'evento. Questo sta succedendo ora a marzo, dunque è difficile che possano poi modificare i programmi in breve", cosa peraltro supportata anche da Andy Robinson di VGC.

Nel frattempo, per il 16 marzo 2022 è stato già annunciato un ID@Xbox Showcase, che si concentrerà su giochi indie in arrivo su PC e Xbox nel prossimo periodo, dal resto di marzo 2022 in poi.